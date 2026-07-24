Зеленський відвідає США та проведе переговори з Трампом: що відомо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де у дипломатичних колах, проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом. Візит запланований на 28 липня.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на власнні джерела у дипломатичних колах.

Зустріч Зеленського і Трампа

Візит запланований на 28 липня.

Очікується, що під час перебування у США Зеленський візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати чинять значний тиск на російського лідера Володимира Путіна, щоб домогтися завершення війни в Україні. Водночас він зазначив, що наразі не може назвати конкретні терміни завершення бойових дій, оскільки ситуація залишається складною.

Крам того, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні можливість виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.