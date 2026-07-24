Зеленский посетит США и проведет переговоры с Трампом: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где в дипломатических кругах проведет встречу с президентом Дональдом Трампом. Визит намечен на 28 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Встреча Зеленского и Трампа

Визит намечен на 28 июля.

Во время пребывания в США Зеленский примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказывают значительное давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны в Украине. В то же время он отметил, что пока не может назвать конкретные сроки завершения боевых действий, поскольку ситуация остается сложной.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине возможность производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot .

По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но и продемонстрирует технологию производства.