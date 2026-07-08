Трамп: Путину не нравится давление США, но он должен закончить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказывают большое давление на российского лидера Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны в Украине. В то же время он отметил, что пока не может назвать конкретные сроки завершения боевых действий, поскольку ситуация остается сложной.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Трамп заявил о сильном давлении на Путина для завершения войны и пообещал гарантии безопасности Украины

"Мы сильно жмем. Я не думаю, что ему (Путину — ред.) нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от этого. На президента Путина оказывается большое давление, чтобы он закончил войну", - заявил Трамп.

В то же время президент США отметил, что пока не может назвать конкретные сроки завершения войны.

"Нет, у меня нет срока. У вас не может быть срока. Сейчас происходит слишком много всего", – сказал он.

Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин смогут достичь договоренности о прекращении войны.

Также президент США заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы помочь сберечь жизнь людей.

"Мы сделаем это, чтобы спасти жизнь. Украина очень далеко, нас разделяет океан. Я пытаюсь спасти жизнь – гибнет очень много людей. Я также считаю, что это страна с огромным потенциалом", – подчеркнул Трамп.

Отдельно он заявил, что Украина может добиться значительного экономического развития, используя свои минеральные ресурсы для восстановления страны.

По словам Трампа, в таком случае Украина "добьется фантастических успехов".

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине возможность производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но и продемонстрирует технологию производства.