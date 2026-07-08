Трамп: Путіну не подобається тиск США, але він має закінчити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати чинять значний тиск на російського лідера Володимира Путіна, щоб домогтися завершення війни в Україні. Водночас він зазначив, що наразі не може назвати конкретні терміни завершення бойових дій, оскільки ситуація залишається складною.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс- Україна".

Трамп заявив про сильний тиск на Путіна для завершення війни та пообіцяв гарантії безпеки Україні

"Ми сильно тиснемо. Я не думаю, що йому (Путіну — ред.) подобається те, що відбувається. Не думаю, що він у захваті від цього. На президента Путіна чиниться великий тиск, щоб він закінчив війну", - заявив Трамп.

Водночас президент США зазначив, що наразі не може назвати конкретні терміни завершення війни.

"Ні, у мене немає терміну. У вас не може бути терміну. Зараз відбувається занадто багато всього", - сказав він.

Трамп висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін зможуть досягти домовленості щодо припинення війни.

Також президент США заявив, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки, щоб допомогти зберегти життя людей.

"Ми зробимо це, щоб врятувати життя. Україна дуже далеко, нас розділяє океан. Я намагаюся врятувати життя - гине дуже багато людей. Я також вважаю, що це країна з величезним потенціалом", - наголосив Трамп.

Окремо він заявив, що Україна може досягти значного економічного розвитку, якщо використає свої мінеральні ресурси для відбудови країни.

За словами Трампа, у такому разі Україна "досягне фантастичних успіхів".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні можливість виробляти ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не лише передасть дозвіл на виробництво, а й продемонструє технологію виготовлення.