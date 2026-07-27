Зеленский раскрыл новые цели дальнобойных ударов по России

Украина продолжит дальнобойные операции против России и обновила приоритетные цели для ударов. Дальность украинских средств поражения уже превышает 3 тысячи километров, а главной целью остается ослабление военного и экономического потенциала РФ и принуждение ее к дипломатии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Давление должно заставить Россию к дипломатии

По словам главы государства, новый список целей сформирован с учетом их реального влияния на возможности России продолжать войну. Основной целью таких операций остается усиление давления на страну-агрессора, чтобы принудить ее к дипломатическому урегулированию из-за экономических потерь, поражения объектов военно-промышленного комплекса и нарушения логистических цепей.

"Мы согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей – в соответствии с их реальным влиянием на Россию и ее способность продолжать и затягивать эту войну", – написал Зеленский.

Президент отметил, что план украинских дальнобойных "санкций" реализуется в соответствии с определенными приоритетами. По его словам, дальность поражения украинских средств уже превышает 3 тысячи километров, а развитие способностей для ударов на еще большие расстояния продолжается.

В то же время Зеленский подчеркнул, что стратегическая глубина тыла, долгое время являвшаяся одним из ключевых преимуществ России, постепенно превращается в ее слабое место. Он отметил, что значительная часть российской противовоздушной обороны сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга.

По словам президента, украинские беспилотники уже подтвердили способность уязвлять цели в Уральском регионе, Сибири и других отдаленных районах России. С начала реализации плана дальнобойных ударов в этом году Силы обороны выполнили более тысячи огневых задач.

Как сообщил глава государства, среди пораженных целей – нефтяные объекты, предприятия военно-промышленного комплекса и критически важные логистические узлы, обеспечивающие функционирование российской армии.

Зеленский подчеркнул, что Украина передала российскому политическому руководству все необходимые предложения для завершения войны на условиях достойного мира, а международные партнеры Киева хорошо понимают, какие шаги нужны для достижения такого результата.

Напомним, удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на 180 млрд рублей ($2,3 миллиарда долларов США) и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию.