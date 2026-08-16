Украинско-европейская ПРО впервые попытается сбить баллистическую ракету в 2027 году

Украина и девять европейских государств готовят первое испытание будущей системы противоракетной обороны Freyja с перехватом баллистической мишени. Провести тест планируется примерно в июле 2027 года.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Ракеты втрое дешевле Patriot: кто профинансирует для Украины европейскую противоракетную программу Freyja".

Freyja объединит украинский перехватчик FP-7.X производства Fire Point с европейскими радарами, средствами наведения, защищенной связью и системой управления огнем. Украинская компания выступает главным интегратором проекта.

Первый прототип ожидается в первой половине 2027 года.

Участники программы планируют получить минимальный жизнеспособный прототип системы в первой половине 2027 года, заявлял заместитель секретаря СНБО Давид Алоян. Он должен продемонстрировать способность выявить и сопроводить цель, передать данные для наведения и выполнить тестовый перехват.

FP-7.X прошла только начальный этап испытаний. В начале июня 2026 года ракета совершила управляемый маневренный полет, однако баллистическую мишень еще не перехватывала.

Даже успешный тест в 2027 году не будет означать готовность Freyja к боевому дежурству. После этого систему необходимо будет опробовать против разных типов целей, интегрировать с радарами и командными системами разных производителей и провести сертификацию.

Ракету планируют сделать значительно дешевле Patriot

Fire Point оценивает будущий FP-7.X в сумму до 1 млн евро или примерно $1,14 млн. Для сравнения, стоимость самой ракеты PAC-3 MSE для Patriot в бюджете армии США на 2026 год составляет около $3,33 млн.

Таким образом, по заявленной цене украинский перехватчик может быть примерно на две трети дешевле. В то же время, это лишь целевая стоимость ракеты на стадии разработки, которая не учитывает радары, пусковые установки, командный пункт, интеграцию и обслуживание всего комплекса.

Fire Point также декларирует возможность выпускать в перспективе до 2000 перехватчиков в год. Однако серийной производственной линии FP-7.X с подтвержденной такой мощностью пока нет.

Финансирование Freyja еще не согласовано

Украина и девять европейских государств создали Интегрированную антибаллистическую коалицию 13 июля 2026 года. К формированию будущей системы уже привлекали представителей Fire Point, Kongsberg, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Hensoldt, Sener и Leonardo.

Однако согласованного бюджета Freyja, размера вкладов государств и серийного заказа пока нет. Участникам еще предстоит определить затраты на исследование и разработку, модель финансирования и распределение работ между компаниями.

Поэтому Freyja пока остается общей украинско-европейской разработкой, которая в перспективе может дополнить Patriot и SAMP/T, но еще не готовая альтернатива этим системам.

Напомним, к украинско-европейскому проекту антибаллистической обороны уже присоединились 12 ведущих оборонных компаний.