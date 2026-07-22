Збитки від удару по складах Wildberries перевищили річні бюджети 53 регіонів Росії

Удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад 180 млрд рублів ($2,3 мільярда доларів США) і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що пожежі на логістичних хабах маркетплейсу Wildberries у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть стати одними з найдорожчих за масштабом економічних втрат серед атак на російську інфраструктуру. За попередніми оцінками, загальний збиток уже перевищив $2,3 мільярда доларів США.

Йдеться не лише про повністю знищені складські комплекси загальною площею близько 350 тис. квадратних метрів, а й про мільйони товарів, що зберігалися всередині. Російські аналітики оцінюють вартість втрачених товарних запасів у 150–230 млрд рублів ($1,91 - $2,93 млрд), тоді як самі логістичні центри коштували ще близько 30 млрд рублів ($383,16 млн).

За найскромнішими підрахунками, сума втрат уже перевищує річні бюджети 53 регіонів Росії, зокрема таких областей, як Омська, Бєлгородська, Тульська та Удмуртія. Для менш забезпечених регіонів ця сума є кратно більшою за їхні річні видатки.

Ситуацію ускладнює те, що незадовго до інциденту Wildberries змінила умови співпраці із продавцями. Згідно з оновленою офертою, компанія зняла із себе відповідальність за втрату товарів унаслідок атак безпілотників, ракет та інших боєприпасів, віднісши такі випадки до форс-мажорних обставин. Юристи зазначають, що за таких умов продавцям буде вкрай складно домогтися компенсації через суд, хоча керівництво маркетплейсу заявило, що розглядає можливість підтримки постраждалих.

Експерти також звертають увагу, що після пожежі з особистих кабінетів частини продавців зникли дані про товарні залишки, які перебували на знищених складах. Саме ці документи могли стати основою для отримання компенсацій.

Економісти попереджають: якщо атаки на великі логістичні центри Росії набудуть системного характеру, бізнес буде змушений витрачати більше коштів на безпеку, резервні склади та перебудову логістики. Зрештою це може призвести до подорожчання товарів і посилення інфляційного тиску на російську економіку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив українські удари по Московській і Тамбовській областях РФ, внаслідок яких спалахнули склади російського інтернет-магазину Wildberries.