Ущерб от удара поскладам Wildberries превысил годовые бюджеты 53 регионов России

Удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на 180 млрд рублей ($2,3 миллиарда долларов США) и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что пожары на логистических хабах маркетплейс Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области могут стать одними из самых дорогих по масштабу экономических потерь среди атак на российскую инфраструктуру. По предварительным оценкам, общий ущерб уже превысил $2,3 миллиарда долларов США.

Речь идет не только о полностью уничтоженных складских комплексах общей площадью около 350 тыс. квадратных метров, но и о миллионах хранившихся внутри товаров. Российские аналитики оценивают стоимость утраченных товарных запасов в 150–230 млрд рублей ($1,91 – $2,93 млрд), тогда как сами логистические центры стоили еще около 30 млрд рублей ($383,16 млн).

По самым скромным подсчетам, сумма потерь уже превышает годовые бюджеты 53 регионов России, в том числе таких областей, как Омская, Белгородская, Тульская и Удмуртия. Для менее обеспеченных регионов эта сумма кратно больше их годовых расходов.

Ситуацию усугубляет то, что незадолго до инцидента Wildberries изменила условия сотрудничества с продавцами. Согласно обновленной оферте, компания сняла с себя ответственность за потерю товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов, отнеся такие случаи к форс-мажорным обстоятельствам. Юристы отмечают, что в таких условиях продавцам будет крайне сложно добиться компенсации через суд, хотя руководство маркетплейса заявило, что рассматривает возможность поддержки пострадавших.

Эксперты также обращают внимание, что после пожара из личных кабинетов части продавцов исчезли данные о находящихся на уничтоженных складах товарных остатках. Именно эти документы могли стать основанием для получения компенсаций.

Экономисты предупреждают: если атаки на крупные логистические центры России приобретут системный характер, бизнес будет вынужден тратить больше средств на безопасность, резервные склады и перестройку логистики. В конце концов, это может привести к удорожанию товаров и усилению инфляционного давления на российскую экономику.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил украинские удары по Московской и Тамбовской областям РФ, в результате которых вспыхнули склады российского интернет-магазина Wildberries.