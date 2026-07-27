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Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

Триває 1615-й день повномасштабної війни в Україні
Триває 1615-й день повномасштабної війни в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1615-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,  протягом минулої доби зафіксовано 264 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет та 96 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 8884 дрони-камікадзе та здійснили 3028 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 50 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили ворожий штурм. Водночас агресор завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у бік Ізбицького, Волохівки та Охрімівки.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська, Подолів та Курилівки.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків, Діброви та Озерного, а також у бік Ольгівки, Нового Миру, Новомихайлівки, Ямполя, Шийківки, Новоселівки та Дробишевого.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив двадцять штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у бік Пискунівки та Рай-Олександрівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували у бік Юрківки, Діброви, Тихонівки та Малинівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано вісімнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 32 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Білицького, а також здійснював штурми у напрямках Шахового, Торецького, Нового Шахового, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного та Удачного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 15 разів . Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Криничного, Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Лук'янівського.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько