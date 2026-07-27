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Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

Продолжается 1615-й день полномасштабной войны в Украине
Продолжается 1615-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1615-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и осуществили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили вражеский штурм. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в сторону Избицкого, Волоховки и Охримовки.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска, Подолов и Куриловки.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где враг двадцать раз атаковал в районах Лимана, Ставков, Дибровы и Озерного, а также в сторону Ольговки, Нового Мира, Новомихайловки, Ямполя, Шейковки, Новоселовки и Дробышевого.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Славянском направлении противник совершил двадцать штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Краматорском направлении захватчики пять раз атаковали в сторону Юрковки, Дибровы, Тихоновки и Малиновки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Константиновском направлении зафиксировано восемнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 32 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Белицкого, а также совершал штурмы в направлениях Шахматного, Торецкого, Нового Шахматного, Новопавловки, Кучерового Яра, Свободного, Мирного, Васильевки, Шевченко, Нового Донбасса, Павловки, Котлиного, Новогришиного и Удачного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Александровском направлении прошедших суток враг штурмовых действий не проводил.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижовки, Криничного, Терноватого, Горького, Староукраинки, Цветочного и Волшебного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться в сторону Щербаков и Лукьяновского.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько