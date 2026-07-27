Курс валют на 27 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевело на девять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.07.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,80 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,96 грн (-9 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,58/45,07 Евро 50,73/51,39 Злотый 11,50/11,96

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,39/44,99 50,50/51,50 11,40/11,90 Сбербанк 44,65/44,99 50,85/51,40 ПУМБ 44,60/45,20 51,00/51,70 11,60/11,90 Укргазбанк 44,50/45,00 50, 80/51, 30 11,30/12,20 Райффайзен 44,64/44,99 44,25/45,43

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.