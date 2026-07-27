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Курс валют на 27 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевело на девять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.07.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,80 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,96 грн (-9 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,58/45,07
|Евро
|50,73/51,39
|Злотый
|11,50/11,96
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,39/44,99
|50,50/51,50
|11,40/11,90
|Сбербанк
|44,65/44,99
|50,85/51,40
|ПУМБ
|44,60/45,20
|51,00/51,70
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|44,50/45,00
|50, 80/51, 30
|11,30/12,20
|Райффайзен
|44,64/44,99
|44,25/45,43
Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.