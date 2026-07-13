НБУ поддерживает курс гривны рекордными вливаниями: что происходит на валютном рынке в июле

В начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца – объясняет Delo.ua.

Как менялся курс валют в начале июля

Июльской стабильности курса предшествовало сокращение предложения валюты в июне. Несмотря на дефицит на рынке, Национальный банк удерживает курс гривны благодаря масштабным валютным интервенциям, пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"НБУ поддерживает гривну рекордными интервенциями, сдерживая доллар от подхода к отметке в 45 грн. Уже четыре недели подряд регулятор тратит на поддержку курса более $1,1 млрд в неделю, что свидетельствует о сознательной политике сдерживания", - отметил эксперт.

По его словам, проводить столь масштабные интервенции НБУ позволяют поступления финансовой помощи от международных партнеров, которые пополняют международные резервы и позволяют сглаживать дефицит валюты на рынке.

В то же время евро в начале июля даже подешевел по отношению к гривне, в отдельные дни опускаясь до 50 грн. По словам Андрея Шевчишина, это связано, прежде всего, с ситуацией на мировом валютном рынке.

"Динамика евро формируется из-за курса доллара и соотношения евро к доллару на мировом рынке. Если раньше НБУ сдерживал евро, то после приближения доллара к отметке 45 грн, на фоне коррекции евро на мировом рынке, регулятор был вынужден корректировать и курс евро. Иначе сдержать курс доллара было бы сложно" , - объясняет эксперт.

Что будет с курсом дальше

Сейчас НБУ фактически удерживает курс доллара в коридоре 44,4-45 грн, потом, по словам Андрея Шевчишина, такая стабильность зависит от объемов международной помощи, состояния резервов и ситуации безопасности.

"В момент, когда НБУ решит ослабить контроль над курсом, рынок может снова начать "штормить". Усугубить ситуацию могут сокращение международной помощи, значительная эскалация боевых действий или изменение денежных потоков", - отмечает эксперт.

При этом НБУ на прошлой неделе сократил валютные интервенции на межбанковском рынке на 273,1 млн долларов или на 23,9% - до 871,2 млн долларов.

Напомним, что Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля, немного укрепил курс гривны по отношению к основным иностранным валютам. Официальный курс доллара США снизился на 2 копейки и составил 44,49 грн за доллар.

В то же время, официальный курс евро также несколько уменьшился – на 1 копейку. Теперь один евро стоит 50,86 грн.