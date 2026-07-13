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Германия передала Украине трансформаторы для возобновления энергосети

Германия изменяет правила экспорта вооружений
Германия передала Украине трансформаторы / Depositphotos

НЭК "Укрэнерго" получила от Германии 20 емкостных трансформаторов напряжения общей стоимостью 486 тыс. евро. Оборудование было передано через Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Трансформаторы поступили в четыре области Украины. Их используют для замены оборудования, поврежденного в результате массированных российских атак.

В Минэнерго отмечают, что установка трансформаторов должна повысить устойчивость объединенной энергосистемы Украины и обеспечить более надежное электроснабжение для потребителей.

Емкостные трансформаторы напряжения являются важными элементами работы высоковольтных подстанций. Они снижают высокое системное напряжение до уровня, необходимого для измерения, защиты и управления энергообъектом.

Такое оборудование обеспечивает точное измерение показателей и поддерживает автоматизированное управление сетью.

Украина с начала 2026 года получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще 1064 единицы оборудования ожидают в ближайшее время.

Автор:
Татьяна Гойденко