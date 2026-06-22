Украина получила более 4000 единиц энергетического оборудования с начала года

С начала года в Украину поступило 4007 единиц энергетического оборудования для обновления и поддержки энергосистемы. Среди полученной техники – генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Масштабную техническую помощь оказали партнеры из ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Турции и других стран, а также международные организации UNICEF/WASH, PFRU и VOLVO. В целом, к поддержке украинского энергосектора с начала года присоединились десятки государств.

В настоящее время украинская сторона ожидает поступления дополнительных партий помощи, в которые войдут:

903 генератора;

426 трансформаторов;

159 единиц другого спецоборудования (в том числе котлов, БМК и КГУ).

Распределение пособий по регионам

Энергетическое оборудование оперативно направляется в самые упорные точки Украины. С начала года со складов хаба в регионы отправили 432 груза гуманитарной помощи общим весом 3,4 тыс. тонн. Местным общинам и энергетикам уже передано 2503 генератора, 88 трансформаторов, а также 160 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов.

Всего за время полномасштабного вторжения при координации Минэнерго в Украину поступил 2421 гуманитарный груз. Совокупный вес переданного энергооборудования превысил 31 тыс. тонн, из которых более 27,1 тыс. тонн уже успешно распределены между областями. Донорами помощи за это время выступили 39 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках защиты от блекаутов Киев получил от румынского города Тимишоара партию мощных генераторов. Столицы передали четыре установки общей мощностью в 100 кВт для обеспечения энергетической устойчивости инфраструктуры.

В то же время, критически важную поддержку получают и прифронтовые регионы. В частности, Харьков получит 32 млн евро от ЕС и ЕБРР на новые котельные и когенерацию для срочного восстановления поврежденной системы централизованного теплоснабжения города.