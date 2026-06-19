Защита от блекаутов: Киев получил от румынского города генераторы мощностью 100 кВт

Киев получил очередную партию гуманитарной помощи по обеспечению энергетической устойчивости. Румынский город Тимишоара передал украинской столице четыре генератора общей мощностью 100 кВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Предоставленное оборудование поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры, медицинских учреждений, а также учреждений социальной сферы в условиях возможных экстренных отключений света.

"Каждый переданный генератор – это вклад в бесперебойную работу городской инфраструктуры и стабильность столицы. Благодаря такой поддержке Киев имеет дополнительные возможности обеспечивать работу критически важных объектов и поддерживать надлежащий уровень городских сервисов даже в сложных условиях", – отметил Олег Куявский.

Передача оборудования состоялась при координации Посольства Румынии в Украине (в том числе с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Александру Виктору Микуле) и представителей Объединения Украинцев в Румынии.

Заместитель председателя КГГА поблагодарил мэрию Тимишоары и дипломатов за солидарность, подчеркнув, что такое междугороднее сотрудничество в рамках европейских сетей является фундаментом для общего будущего.

Напомним, ранее столица уже не раз получала энергетическое оборудование от европейских городов-партнеров для подготовки к сложным отопительным сезонам. Так, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.