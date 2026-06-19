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Захист від блекаутів: Київ отримав від румунського міста генератори потужністю 100 кВт
Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги для забезпечення енергетичної стійкості. Румунське місто Тімішоара передало українській столиці чотири генератори загальною потужністю 100 кВт.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Надане обладнання допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів, а також установ соціальної сфери міста в умовах можливих екстрених вимкнень світла.
"Кожен переданий генератор – це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці. Завдяки такій підтримці Київ має додаткові можливості забезпечувати роботу критично важливих об’єктів і підтримувати належний рівень міських сервісів навіть у складних умовах", – зазначив Олег Куявський.
Передача обладнання відбулася за координації Посольства Румунії в Україні (зокрема, за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Александру Віктора Мікули) та представників Об'єднання Українців у Румунії.
Заступник голови КМДА висловив вдячність мерії Тімішоари та дипломатам за солідарність, підкресливши, що така міжміська співпраця в межах європейських мереж є фундаментом для спільного майбутнього.
Нагадаємо, раніше столиця вже неодноразово отримувала енергетичне обладнання від європейських міст-партнерів для підготовки до складних опалювальних сезонів. Так Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.