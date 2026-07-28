ЄС готує рекордний пакет санкцій проти 1600 компаній, що допомагають Росії у війні

Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1,6 тис. компаній, які сприяють веденню війни Росії проти України. Це стане наймасштабнішим чорним списком підприємств, внесеним в одному пакеті обмежень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними видання, сукупний річний оборот компаній, що потраплять під обмеження, перевищує $20 мільярдів, а кількість їхніх працівників становить понад 265 тисяч осіб. У разі затвердження пропозиції загальна кількість підсанкційних ЄС юридичних осіб зросте на 50%. Для набрання чинності рішення мають підписати всі країни-члени.

Проєкт готує дипломатична служба ЄС. На відміну від попередніх ініціатив, цей пакет спрямований проти конкретних підприємств військово-промислового комплексу РФ, а не окремих товарів чи галузей.

Пропозицію планується передати на розгляд дипломатам у найближчі тижні, щоб дати столицям час для вивчення, а фінально ухвалити рішення під час зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні. Окремо блок готує обмеження, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей.

Розбіжності всередині блоку

Ухвалення обмежень відбувається на тлі ускладнення санкційної процедури в ЄС, оскільки країни вимагають винятків для мінімізації власних економічних збитків.

Зокрема, під час підготовки 21-го пакета санкцій Євросоюзу довелося пом'якшити низку пунктів:

скасовано заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн через позицію Греції;

Франція та Італія домоглися пом'якшення обмежень щодо заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових;

низка країн відхилила заборону на імпорт окремих видів російської риби (тріски та минтаю).

Дипломатичний та воєнний контекст

Європейські лідери вважають, що зміцнення позицій України на полі бою та уповільнення економіки РФ (яка знижує прогнози зростання на 2026 рік) створюють умови для нових мирних переговорів.

Паралельно розгортаються такі дипломатичні процеси:

Президент США Дональд Трамп повертається до порядку денного війни, обіцяючи допомогу в розбудові української ППО та приймаючи у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського.

Німеччина, Франція та Велика Британія відновлюють зусилля щодо залучення Путіна до переговорів у координації із Зеленським.

Команда голови Євроради Антоніу Кошти контактувала з Кремлем для відкриття каналу зв'язку.

Нагадаємо, раніше ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій, який вдарив по фінансовому сектору, криптовалютних сервісах, нафтових доходах, тіньовому флоту та підприємствах ВПК РФ, додавши до обмежень 48 фізичних осіб і 170 організацій (загалом 218 нових позицій).