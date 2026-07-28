Південний ГЗК призупиняє видобуток через атаки РФ на торговельні судна

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Південний ГЗК) розпочав процес часткового призупинення видобутку залізорудної сировини та скорочення виробничих потужностей.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Вимушене рішення ухвалено через системні атаки РФ на цивільні торговельні судна в чорноморських портах України, що фактично паралізувало експортну логістику.

"Дії агресора призвели до призупинення морського судноплавства в чорноморські порти України через побоювання судновласників щодо безпеки своїх екіпажів. Водночас як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт. Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу", - йдеться в повідомленні.

На комбінаті зазначають, що критичне погіршення безпекової ситуації в липні 2026 року стало вирішальним фактором.

Росія розпочала систематичні ракетні удари по цивільному флоту: під обстріли потрапили щонайменше 12 торговельних кораблів, які прямували в українські порти, зокрема й судна з продукцією українського гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Через загрозу для життів екіпажів і судновласників морське судноплавство в регіоні опинилося під загрозою.

Що буде з працівниками

Попри зупинку основних потужностей, підприємство зберігає соціальні зобов'язання перед працівниками та партнерами. На період тимчасового простою видобутку персонал залучатимуть до виконання регламентних і ремонтних робіт.

Відновити видобуток залізної руди на Південному ГЗК планується вже в серпні 2026 року за умови стабілізації безпекової ситуації в акваторії Чорного моря.

Про Південний ГЗК

Південний ГЗК — перший гірничо-збагачувальний комбінат Криворізького залізорудного басейну, розташований на однойменному житловому масиві міста Кривий Ріг.

Південний ГЗК виробляє залізорудний концентрат і агломерат. Залізорудний агломерат повністю поставляється на український ринок. Майже 60% виробленого концентрату експортується до Китаю. Південний ГЗК контролюють спільно "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова і Evraz Group.

Нагадаємо, "Метінвест" у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн у розвиток Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі, до складу якого входять Центральний, Інгулецький та Північний ГЗК.

Що зараз відбувається в галузі

Галузь переживає нове погіршення після часткового відновлення експорту у 2024 році. За підсумками 2025 року Україна скоротила експорт залізорудної сировини приблизно на 8% — до 30,99 млн тонн. У першому півріччі 2026 року падіння прискорилося до 25,4% у річному вимірі.

Українська металургія працює у значно менших масштабах, ніж до 2014 року: номінальні потужності з виробництва сталі скоротилися з 42,5 млн до 8 млн тонн на рік. Це обмежує потенційний внутрішній ринок для залізорудної сировини.

Основні виробники залізорудної сировини в Україні – Інгулецький ГЗК, Криворізький ЗРК, Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Південний ГЗК, "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Суха Балка", "Рудомайн".