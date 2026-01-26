"АрселорМіттал Кривий Ріг" закриває цех через CBAM та дорогу електроенергію

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вимушено зупинить роботу цеху блюмінг (призначений для виробництва заготовки для дрібносортних і дротяних станів) у другому кварталі 2026 року. Ключовими причинами стали запровадження ЄС механізму CBAM без винятків для України та зростання вартості електроенергії з $135 до $210 за МВт з 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Ключовим фактором, що призвів до цього кроку, стало рішення Європейської Комісії запровадити з 1 січня 2026 року механізм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) без будь-яких винятків або перехідного періоду для українських виробників.

У компанії зазначили, що фактично це означає втрату європейського ринку для значної частини української металургійної продукції, що критично впливає на обсяги виробництва та завантаження окремих агрегатів.

"За відсутності стабільного європейського ринку підприємство не має достатніх обсягів замовлень, щоб забезпечити роботу блюмінгу як сьогодні, так і в середньостроковій перспективі", — пояснюють у компанії.

Електроенергія подорожчала вдвічі

Додатковим суттєвим чинником залишається надзвичайно висока вартість електроенергії в Україні. В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру, дефіциту електропостачання та необхідності імпорту електроенергії за високими цінами, собівартість продукції суттєво зросла.

"З початку війни вартість електроенергії для промислових виробників зросла понад вдвічі. Порівняно з 2024 роком, коли ми попросили уряд терміново розробити заходи зі приборкання росту цін на електроенергію та підтримки гірничо-металургійних виробників, ціна на електроенергію виросла з 135 дол. США за МВт до 210 дол. у січні 2026 року. Це робить виробництво, зокрема цього підрозділу, економічно невигідним", — підкреслюють на підприємстві.

Повідомляється, що усі працівники блюмінгу отримають пропозиції працевлаштування в інших підрозділах всередині підприємства з можливістю перенавчання за рахунок компанії.

Зауважимо, що з 2026 року собівартість експорту української сталі, цементу, добрив та іншої "вуглецемісткої" продукції до ЄС може суттєво зрости через запуск механізму CBAM — нового європейського екологічного мита. Україна розраховувала отримати п’ятирічну відстрочку через війну, однак Брюссель не погодив це.

Також нагадаємо, що 7 січня внаслідок масованої дронової атаки по українській енергетиці комбінат “Запоріжсталь” повністю зупинив роботу, а “АрселорМіттал Кривий Ріг” - частково.