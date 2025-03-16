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"Метінвест" інвестує 5,7 млрд грн у ГЗК у Кривому Розі та розпочинає масштабний проєкт на 9 млрд грн
Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн у розвиток Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Кривому Розі, до складу якого входять Центральний, Інгулецький та Північний ГЗК.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Крім того, компанія розпочинає масштабний проєкт зі згущення відходів і збагачення на 9 млрд грн, який буде завершений у 2026 році.
Виконавчий директор Об'єднаного ГЗК Ігор Тонєв на Саміті експортерів-2025, організованому Forbes Ukraine, зазначив, що через втрату заводів у Маріуполі та обмеження морських поставок, група стикнулася зі скороченням внутрішнього ринку залізорудної сировини (ЗРС). Проте після розблокування портів компанія змогла частково відновити експорт до Китаю.
"Минулий рік - це вже 50%, 15 млн тонн товарного концентрату, 6 млн тонн окатишів - це 50% від довоєнного рівня", – повідомив Тонєв.
З 5,7 млрд грн інвестицій понад половина коштів буде спрямована на підтримку виробництва та капітальні ремонти. Також у рамках стратегії енергетичної незалежності 1,4 млрд грн інвестують у будівництво газових електростанцій на ЦГЗК і ПівнГЗК, а також сонячної електростанції на ЦГЗК.
Масштабний проєкт згущення відходів
Окремо компанія запускає великий стратегічний проєкт вартістю 9 млрд грн, пов’язаний зі згущенням відходів і збагаченням. Він розпочинається у 2025 році і буде завершений у 2026-му.
"Проєкт безальтернативний для компанії, бо це умова роботи Північного ГЗК після 2027 року", – підкреслив Тонєв. У 2025 році на цей проєкт буде витрачено 1,5 млрд грн.
За його словами, без завершення війни компанія продовжуватиме працювати в умовах обмежень. Він також наголосив на важливості прозорого діалогу з державою щодо тарифів на електроенергію, газ і залізничні перевезення.
Він також уточнив, що проекти по сонячним і газовим е/станціям на фінальній стадії домовленості фінансування від українських банків, тоді як проєкт згущення - це довгострокове фінансування від європейських кредитних агенцій.
Додамо, що у 2024 році "Метінвест" розпочав виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним металургійним комбінатом “Запоріжсталь”, який випустив шість нових продуктів.