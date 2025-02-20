"Метінвест" Ахметова підписав угоду про будівництво нового заводу в Італії

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та італійська міжнародна промислова компанія Danieli підписали акціонерну угоду щодо партнерства в межах компанії Metinvest Adria. Ця угода є важливим складником проєкту будівництва сучасного металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно.

Про це повідомляє пресслужба групи "Метінвест".

Зазначається, що підписана угода закріплює основні домовленості компаній щодо спільного управління Metinvest Adria S.p.A., ухвалення рішень і фінансування, що сприятимуть будівництву нового металургійного заводу.

Очікується, що акціонерна угода набуде повної чинності в другій половині 2025 року, після виконання всіх відкладальних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних дозволів.

Metinvest Adria стане проєктною компанією для спільного будівництва та експлуатації екологічного заводу з виробництва сталевого прокату. Завод, розташований у Пйомбіно, (Тоскана, провінція Ліворно), відіграватиме провідну роль у модернізації та збільшенні виробництва сталі в регіоні. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну й заліза прямого відновлення, що постачатимуть українські підприємства групи "Метінвест".

Також був підписаний контракт між Metinvest Adria та Danieli про розроблення базового інжинірингу заводу в Пйомбіно, що стане одним із найтехнологічніших виробництв зеленої сталі у світі. Проєкт має стати прикладом для майбутньої модернізації заводів "Метінвесту" в Запоріжжі та Кам’янському.

Контракт охоплює базовий інжиніринг для електродугових печей, сталеплавильного переділу, розливання та прокатки на модулі Danieli QSP-DUE. Крім того, передбачено створення холодної обробки сталі та сервісного центру, а також допоміжних установок і обладнання. Використання передових технологій забезпечить високу продуктивність та екологічну безпеку заводу.

Як наголосив міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, підписання акціонерної угоди є вирішальним кроком на шляху до перезапуску металургійного хабу в Пйомбіно з використанням зелених технологій, що стане передовим у Європі. Водночас це зміцнює стратегічну співпрацю між Італією та Україною, створюючи міцний міст між металургійними галузями, що набуває особливого значення в контексті відбудови України.

"Підписання такої угоди є головним кроком для забезпечення сталого розвитку й майбутнього як української, так і італійської металургії. Це наш шанс на об’єднання та пришвидшення інтеграції країни в ЄС. Шанс отримати сферу, на базі якої можливо як будувати майбутнє Європи, так і відновлювати Україну після війни", — заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Найбільший у Європі: що відомо про завод

Нагадаємо, що 20 листопада 2024 року групи Метінвест та Danieli підписали декларацію щодо будівництва великого заводу з виробництва зеленої сталі. Проєкт передбачає створення заводу з виробництва сталі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Фінансування будівництва заводу планується переважно за рахунок залучених коштів міжнародних фінансово-кредитних інституцій і власних коштів акціонерів.

Будівництво розпочнуть на початку 2025 року, а виробництво сталі — наприкінці 2027 року.

Проєкт передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва "зеленої" сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, що постачатимуться з України.

Раніше Риженков розповідав, що "Метінвест" уже має два заводи в Італії, але узяв на себе зобов'язання щодо будівництва нового, який вироблятиме в Пйомбіно так звану "зелену" сталь в межах програмної угоди з міністром економічного розвитку Італії.

"Ми планували побудувати завод в Італії задовго до вторгнення. Тоді ідея полягала у використанні напівфабрикатів із "Азовсталі" для подальшого перероблення в Італії. Зараз відомо, що "Азовсталі" більше немає, але ми маємо залізорудні підприємства в Україні з виробництва високоякісної залізної руди", - зауважував СЕО "Метінвесту".

На початку літа 2024 року українська металургійна група "Метінвест" вирішила призупинити виробництво на своєму заводі у Вероні та перевести працівників на часткову зайнятість. Рішення стало наслідком зростання конкуренції з дешевою російською сталью, який активно заповнює європейський ринок.