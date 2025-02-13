"Метінвест" наростив виробництво сталі та залізорудного концентрату у 2024 році

Група "Метінвест" підбила підсумки виробництва за 2024 рік, продемонструвавши позитивну динаміку у випуску сталі та залізорудного концентрату. Протягом року компанія виготовила 2,09 млн тонн сталі, що на 4% більше, ніж у 2023 році. Виробництво залізорудного концентрату також значно зросло — до 15,73 млн тонн, що на 42% перевищує показник попереднього року.

Про це йдеться в релізі компанії.

Динаміка виробництва чавуну та сталі

У четвертому кварталі 2024 року виробництво чавуну на металургійному комбінаті "Камет-Сталь" знизилося на 6% порівняно з попереднім кварталом і становило 452 тис. тонн. Це пов’язано з проведенням планового ремонту доменної печі №9 у жовтні.

Водночас виробництво сталі скоротилося на 14% — до 489 тис. тонн, що пояснюється зміною структури замовлень на користь товарного чавуну.

У річному вимірі обсяги виробництва чавуну зросли на 3% і досягли 1,82 млн тонн, а сталі – на 4%.

Виробництво напівфабрикатів та готової продукції

У четвертому кварталі 2024 року виробництво товарних напівфабрикатів зменшилося на 6% — до 235 тис. тонн. Це було спричинено скороченням випуску сталі на тлі змін ринкової кон’юнктури. Водночас у 2024 році виробництво товарних напівфабрикатів збільшилося на 3% порівняно з 2023 роком і склало 861 тис. тонн.

Водночас виробництво готової продукції в четвертому кварталі скоротилося на 2% та становило 481 тис. тонн. Виробництво плоского прокату зросло на 4% — до 193 тис. тонн, що було зумовлено збільшенням випуску гарячекатаного товстого листа на італійському підприємстві Ferriera Valsider. Виробництво довгого прокату, навпаки, скоротилося на 6% — до 288 тис. тонн через зменшення портфеля замовлень на болгарському заводі Promet Steel.

За підсумками року загальний випуск готової продукції скоротився на 6% — до 2,16 млн тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату знизилося на 16% і склало 922 тис. тонн, що пояснюється несприятливою ситуацією на європейському ринку та конкуренцією з дешевшим російським слябом. Водночас виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону зросло на 42% завдяки відновленню роботи четвертого індуктора на підприємстві "Юністіл" після капітального ремонту.

Зростання виробництва залізорудного концентрату

У четвертому кварталі виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 4% — до 3,49 млн тонн, а товарної залізорудної продукції — на 5% (3,38 млн тонн). Виробництво товарного залізорудного концентрату збільшилося на 4% (до 1,93 млн тонн), а товарних окатків — на 5% (до 1,45 млн тонн).

Розблокування українських чорноморських портів з серпня 2023 року та зростання замовлень на окатки сприяли загальному зростанню виробництва залізорудної продукції у 2024 році.

Зокрема:

виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 42% і становило 15, 73 млн тонн;

випуск товарної залізорудної продукції збільшився на 58% — до 14,83 млн тонн;

виробництво товарного залізорудного концентрату зросло в 2,2 рази — до 8,80 млн тонн;

виробництво товарних окатків зросло на 14% — до 6,02 млн тонн.

Динаміка виробництва вугільного концентрату

У четвертому кварталі 2024 року виробництво вугільного концентрату скоротилося на 7% проти попереднього кварталу — до 1,06 млн тонн. Основним фактором стало зменшення випуску на Покровській вугільній групі на 14% (до 566 тис. тонн) через складні гірничо-геологічні умови. Водночас виробництво на United Coal Company (США) зросло на 3% — до 491 тис. тонн.

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату скоротилося на 22% — до 4,28 млн тонн, що стало наслідком зменшення обсягів видобутку на Покровській вугільній групі (на 22% — до 2,43 млн тонн) та скорочення видобутку на деяких шахтах United Coal Company у США.