"Метінвест" інвестує понад 2,5 млрд грн в модернізацію "Каметсталі": що планують зробити

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова у 2025 році інвестує більш як 2,5 млрд грн в модернізацію заводу "Каметсталь", створеного на потужностях Дніпровського металургійного комбінату у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Про це інформує пресслужба групи

Зазначається, що "Каметсталь" продовжує системну роботу в напрямі будівництва і реконструкції задля підвищення надійності та ефективності виробництва. І з перших днів січня 2025 року на підприємстві приступили до реалізації цьогорічної інвестиційної програми із загальним запланованим бюджетом понад 2,5 мільярди гривень.

Серед найважливіших її пунктів – капітальний ремонт доменної печі № 9, в який інвестують майже третину бюджету програми, оскільки першочергові її завдання спрямовані на підтримання працездатності основного обладнання та технологічних процесів для стабільного випуску товарної продукції підприємства.

В числі пріоритетних також – пілотний інвестпроєкт компанії з будівництва на "Каметсталі" альтернативної електростанції зі встановленням сонячних панелей.

Як наголосили в компанії, такі проєкти на підприємствах "Метінвесту" досі не реалізовувалися. Зараз команда фахівців провадить передпроєктне опрацювання, визначаються практичні шляхи вирішення цього абсолютно нового завдання.

У цьогорічних планах модернізації інфраструктури енергетичного господарства підприємства значна увага приділена будівництву водоводів.

У програмі-2025 також початок зведення першого пускового комплексу за масштабним проєктом будівництва нового колектора доменного газу, у низці проєктів надійності один з найвагоміших – модернізація системи управління приводами машини безперервного лиття заготовок № 1.

"Цьогоріч компанія інвестує у програму "Каметсталі" рекордний за останні роки загальний бюджет – $59,8 млн, значна частина якого спрямована на підтримку і оновлення основного виробничого обладнання – потенціалу, який є трампліном для подальшого розвитку та модернізації підприємства. Загалом протягом року ми плануємо до реалізації 114 інвестиційних проєктів різної ваги. В основних виробничих цехах будуть виконані капітальні ремонти ключового обладнання. Відновлення виробництва дозволить підприємству поновити присутність та вийти на нові ринки збуту цього продукту, отримуючи, таким чином, додатковий прибуток", - зауважує Михайло Коптєв, директор з капітального будівництва та інвестицій "Каметсталі".

Нагадаємо, група "Метінвест" у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% порівняно з 2023-м – до 19,8 млрд грн. Ці дані враховують асоційовані компанії та спільні підприємства