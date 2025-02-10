"Метинвест" инвестирует более 2,5 млрд грн в модернизацию "Каметстали": что планируют сделать

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова в 2025 году инвестирует более 2,5 млрд. грн. в модернизацию завода "Каметсталь", созданного на мощностях Днепровского металлургического комбината в городе Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Отмечается, что "Каметсталь" продолжает системную работу по строительству и реконструкции для повышения надежности и эффективности производства. И с первых дней января 2025 года на предприятии приступили к реализации инвестиционной программы в этом году с общим запланированным бюджетом более 2,5 миллиарда гривен.

Среди важнейших ее пунктов – капитальный ремонт доменной печи № 9, в который инвестируют почти треть бюджета программы, поскольку первоочередные задачи направлены на поддержание работоспособности основного оборудования и технологических процессов для стабильного выпуска товарной продукции предприятия.

В числе приоритетных – пилотный инвестпроект компании по строительству на "Каметстале" альтернативной электростанции с установкой солнечных панелей.

Как отметили в компании, такие проекты на предприятиях "Метинвеста" до сих пор не реализовывались. Сейчас команда специалистов проводит предпроектную проработку, определяются практические пути решения этой совершенно новой задачи.

В планах модернизации инфраструктуры энергетического хозяйства предприятия значительное внимание уделено строительству водоводов.

В программе-2025 также начало возведения первого пускового комплекса по масштабному проекту строительства нового коллектора доменного газа, в ряде проектов надежности один из самых значимых – модернизация системы управления приводами машины непрерывного литья заготовок №1.

"В этом году компания инвестирует в программу "Каметстали" рекордный за последние годы общий бюджет — $59,8 млн, значительная часть которого направлена на поддержку и обновление основного производственного оборудования — потенциала, который является трамплином для дальнейшего развития и модернизации предприятия. Всего в течение года мы планируем к реализации 114 инвестиционных проектов различного веса. у восстановить присутствие и выйти на новые рынки сбыта этого продукта, получая, таким образом, дополнительную прибыль", — отмечает Михаил Коптев, директор по капитальному строительству и инвестициям "Каметстали".

Напомним, группа "Метинвест" в 2024 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% по сравнению с 2023-м – до 19,8 млрд грн. Эти данные учитывают ассоциированные компании и совместные предприятия