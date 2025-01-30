Майже 20 млрд грн: "Метінвест" Ахметова торік збільшив сплату податків та зборів на 36%

Група "Метінвест" у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% порівняно з 2023-м – до 19,8 млрд грн. Ці дані враховують асоційовані компанії та спільні підприємства, інформує пресслужба групи.

Найбільшими за обсягом відрахувань є:

плата за користування надрами – 5 млрд грн (зростання більш ніж удвічі);

єдиний соціальний внесок – 3,7 млрд грн (+13%);

податок на доходи фізосіб – 3,4 млрд грн (+11%).

Зазначається, що торік українські підприємства "Метінвесту" сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток. Цей показник на 20% менше, ніж у 2023 році. Водночас плата за землю зросла на 6%, до 1,3 млрд грн, а екологічний податок – на 18%, до 717 млн грн.

"Війна підвищує рівень відповідальності бізнесу – перед армією, економікою та кожним українцем. Попри всі виклики, ми не лише зберегли стабільність, а й змогли досягти рівня сплати податків 2022 року, коли мали певний довоєнний запас міцності. Це свідчить про наше вміння адаптуватися й знаходити нові можливості", – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Він додав, що "Метінвест" залишається одним із найбільших платників податків і приватних донорів ЗСУ й продовжує підтримувати країну в ці скрутні часи.

Нагадаємо, у 2022 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків і зборів, а у 2023 році відрахування зменшилися до 14,6 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення група спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".