"Метінвест" почав виробляти броньовані панцирі для ЗРК Patriot (ФОТО, ВІДЕО)

Група компаній "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова виробила броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot. Вже змонтовано першу броню на робочий модуль управління системою ППО, повідомляє пресслужба групи.

Виробництво налагоджено у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

"За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі "Метінвесту" щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО. Шеф-монтаж броні також здійснювали наші досвідчені інженери", – розповів керівник напряму сталевого виробництва "Метінвесту" для потреб української армії, операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що має підвищені властивості зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень.

Панцир складається з близько 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО. Вага панцира – понад 2,6 тонни.

Панцир важить понад 2600 кілограмів. Фото з сайту "Метінвесту"

Зазначається, що над створенням панцира для ЗРК Patriot працювала команда проєктних інженерів, які курували роботу токарів, слюсарів, механозбірників та електрогазозварювальників.

У "Метінвесті" нагадали, що в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" на потреби захисників було спрямовано 4,4 млрд грн.

Інженери групи також освоїли виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готуються інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.

Нагадаємо, система Patriot — зенітний ракетний комплекс. Її серцевиною є радар AN/MPQ-53 Patriot, іменем якого й назвали увесь комплекс. Це багатоцільова радіолокаційна станція з пасивною фазованою антенною решіткою, що працює у G або H-діапазонах. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Максимальна дальність виявлення повітряних цілей – 170 км.