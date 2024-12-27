"Метінвест" у 2024 році налагодив виробництво 20 нових видів продукції

Металургійні підприємства групи “Метінвест” в Україні у 2024 році розпочали виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним металургійним комбінатом “Запоріжсталь”, який випустив шість нових продуктів. Про це сказано в повідомленні компанії.

Цього року найбільше нових продуктів освоєно в сегменті сортового прокату(12), холоднокатаного рулонного та листового прокату (чотири), гарячекатаного рулонного й листового прокату (два), а також оцинкованого рулонного прокату та напівфабрикатів (по одному).

Левова частка нової продукції припала на комбінати "Каметсталь" і "Запоріжсталь". Один новий продукт освоїв виробник оцинкованого прокату Групи — "Юністіл".

Сортовий прокат

Усю нову сортову продукцію розпочали випускати на "Каметсталі". Так, комбінат освоїв виробництво:

арматурного прокату для залізобетонних конструкцій: двох нових типорозмірів та нового класу міцності за українським національним стандартом ДСТУ 3760, а також арматури за польськими технічними нормами;

шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів за українським, міжнародним, європейським та американським стандартами. Продукція застосовується в будівництві, машинобудуванні та у виробництві металовиробів;

гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок типу СВП33 за українськими стандартами. Такі спеціальні взаємозамінні вироби використовують під час виготовлення аркового кріплення для вітчизняних шахт гірничо-металургійного комплексу;

круглого прокату зі сталі Ст3пс діаметром 27 мм за українськими стандартами, що використовується в будівництві та машинобудуванні.

Холоднокатаний рулон і лист

У цьому сегменті здобутки належать "Запоріжсталі": комбінат налагодив випуск чотирьох продуктів. Зокрема, це:

рулон марки S250GD, виготовлений за українським та європейським стандартами, що використовується для подальшого оцинкування та нанесення інших покриттів, а після цього – для виготовлення легких сталевих тонкостінних конструкцій;

сталевий прокат марки S215G, придатний для виробництва незамкнених та зварних металевих профілів, листів, тримальних, допоміжних і декоративних конструкційних елементів. Випускається за стандартом Німеччини DIN 1623-2.

рулон марки DC01 завтовшки 2,5 мм, що відповідає європейським стандартам EN 10130 та EN 10131. Така сталь ідеальна для застосування в умовах, де важлива точність геометрії виробу та легкість формування при достатньому рівні механічної міцності.

різаний із холоднокатаних рулонів лист товщиною 2,1-2,5 мм широкого маркового складу. Це універсальний матеріал для виробництва різноманітних конструкційних елементів і технічних виробів, що піддаються холодному формуванню.

Уся продукція призначена для будівельної галузі, машинобудування, сегменту металовиробів.

Гарячекатаний рулон і лист

Комбінат "Запоріжсталь" розпочав виробництво двох видів гарячекатаного прокату. Це рулон і лист марок S355JR/ S355J2 завтовшки 2,75-2,79 мм за євростандартами, й лист у новому розмірі 5,0х1500х6000 мм зі сталі 09Г2/09Г2С за українськими технічними нормами. Така продукція має попит у будівельній та машинобудівній галузях. Зокрема, перший із перелічених продуктів використовується у виробництві електрозварних труб і профілів, а другий — у виготовленні елементів конструкції вантажних і пасажирських залізничних вагонів.

Оцинкований рулон і напівфабрикати

"Юністіл" освоїв випуск оцинкованого прокату марок S250GD-S280GD із рулонної сировини від комбінату "Запоріжсталь". Ці марки сталі застосовуються в будівництві, а саме в конструкціях, що потребують поєднання міцності й корозійної стійкості.

А "Каметсталь" налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості як щодо хімічного складу матеріалу, так і щодо фізичної структури після кристалізації. Такі напівфабрикати призначені для виготовлення сортового та фасонного прокату відповідального застосування.