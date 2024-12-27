"Метинвест" в 2024 году освоил производство 20 новых видов продукции

Металлургические предприятия группы "Метинвест" в Украине в 2024 году начали производство 20 новых видов продукции, включая совместный металлургический комбинат "Запорожсталь", который выпустил шесть новых продуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

В этом году больше новых продуктов освоено в сегменте сортового проката (12), холоднокатаного рулонного и листового проката (четыре), горячекатаного рулонного и листового проката (два), а также оцинкованного рулонного проката и полуфабрикатов (по одному).

Львиная доля новой продукции пришлась на комбинаты "Каметсталь" и "Запорожсталь". Один новый продукт освоил производитель оцинкованного проката Группы — "Юнистил".

Сортовый прокат

Всю новую сортовую продукцию начали выпускать на "Каметстали". Так, комбинат освоил производство:

арматурного проката для железобетонных конструкций: двух новых типоразмеров и нового прочностного класса по украинскому национальному стандарту ДСТУ 3760, а также арматуры по польским техническим нормам;

шести видов катанки из разных марок стали и разных размеров по украинскому, международному, европейскому и американскому стандартам. Продукция применяется в строительстве, машиностроении и производстве метизов;

горячекатаного профиля для крепления горных выработок типа СВП33 по украинским стандартам. Такие специальные взаимозаменяемые изделия используют при изготовлении арочной крепи для отечественных шахт горно-металлургического комплекса;

круглого проката из стали Ст3пс диаметром 27 мм по украинским стандартам, который используется в строительстве и машиностроении.

Холоднокатаный рулон и лист

В этом сегменте достижения принадлежат "Запорожстали": комбинат наладил выпуск четырех продуктов. В частности, это:

рулон марки S250GD, изготовленный по украинским и европейским стандартам, который используется для последующего оцинкования и нанесения других покрытий, а затем – для изготовления легких стальных тонкостенных конструкций;

стальной прокат марки S215G, пригодный для производства незамкнутых и сварных металлических профилей, листов, держательных, вспомогательных и декоративных конструкционных элементов.

рулон марки DC01 толщиной 2,5 мм, что соответствует европейским стандартам EN 10130 и EN 10131. Такая сталь идеальна для применения в условиях, где важна точность геометрии изделия и легкость формовки при достаточном уровне механической прочности.

резаный из холоднокатаных рулонов лист толщиной 2,1-2,5 мм широкого марочного состава. Это универсальный материал для производства разнообразных конструкционных элементов и технических изделий, подверженных холодному формованию.

Вся продукция предназначена для строительной отрасли, машиностроения, сегмента метизов.

Горячекатаный рулон и лист

Комбинат "Запорожсталь" приступил к производству двух видов горячекатаного проката. Это рулон и лист марок S355JR/S355J2 толщиной 2,75-2,79 мм по евростандартам, и лист в новом размере 5,0х1500х6000 мм из стали 09Г2/09Г2С по украинским техническим нормам. Такая продукция пользуется спросом в строительной и машиностроительной отраслях. В частности, первый из перечисленных продуктов используется в производстве электросварных труб и профилей, а второй – в изготовлении элементов конструкции грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов.

Оцинкованный рулон и полуфабрикаты

"Юнистил" освоил выпуск оцинкованного проката марок S250GD-S280GD из рулонного сырья от комбината "Запорожсталь". Эти марки стали применяются в строительстве, а именно в конструкциях, требующих сочетания крепости и коррозионной стойкости.

А "Каметсталь" наладила выпуск непрерывнолитых квадратных заготовок, отвечающих повышенным стандартам качества как по химическому составу материала, так и по физической структуре после кристаллизации. Такие полуфабрикаты предназначены для производства сортового и фасонного проката ответственного применения.