"Метинвест" нарастил производство стали и железорудного концентрата в 2024 году

Группа " Метинвест " подвела итоги производства за 2024 год, продемонстрировав положительную динамику в выпуске стали и железорудного концентрата. В течение года компания произвела 2,09 млн. тонн стали, что на 4% больше, чем в 2023 году. Производство железорудного концентрата также значительно возросло — до 15,73 млн. тонн, что на 42% превышает показатель предыдущего года.

Об этом говорится в релизе компании.

Динамика производства чугуна и стали

В четвертом квартале 2024 года производство чугуна на металлургическом комбинате "Камет-Сталь" снизилось на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 452 тыс. рублей. тонн. Это связано с проведением планового ремонта доменной печи №9 в октябре.

В то же время производство стали сократилось на 14% — до 489 тыс. тонн, что разъясняется конфигурацией структуры заказов в пользу товарного чугуна.

В годовом исчислении объемы производства чугуна выросли на 3% и достигли 1,82 млн тонн, а стали – на 4%.

Производство полуфабрикатов и готовой продукции

В четвертом квартале 2024 года производство товарных полуфабрикатов уменьшилось на 6% — до 235 тыс. тонн. Это вызвано сокращением выпуска стали на фоне изменений рыночной конъюнктуры. В то же время в 2024 году производство товарных полуфабрикатов увеличилось на 3% по сравнению с 2023 годом и составило 861 тыс. тонн.

В то же время производство готовой продукции в четвертом квартале сократилось на 2% и составило 481 тыс. тонн. Производство плоского проката выросло на 4% — до 193 тыс. тонн, что было обусловлено увеличением выпуска горячекатаного толстого листа на итальянском предприятии Ferriera Valsider. Производство длинного проката, напротив, сократилось на 6% — до 288 тыс. тонн из-за уменьшения портфеля заказов на болгарском заводе Promet Steel.

По итогам года общий выпуск готовой продукции сократился на 6% — до 2,16 млн тонн. В частности, производство плоского проката снизилось на 16% и составило 922 тысячи. тонн, что объясняется неблагоприятной ситуацией на европейском рынке и конкуренцией с более дешевым российским слябом. В то же время, производство оцинкованного холоднокатаного рулона выросло на 42% благодаря возобновлению работы четвертого индуктора на предприятии "Юнистил" после капитального ремонта.

Рост производства железорудного концентрата

В четвертом квартале производство общего железорудного концентрата выросло на 4% — до 3,49 млн. тонн, а товарной железорудной продукции — на 5% (3,38 млн. тонн). Производство товарного железорудного концентрата увеличилось на 4% (до 1,93 млн. тонн), а товарных окатков — на 5% (до 1,45 млн. тонн).

Разблокирование украинских черноморских портов с августа 2023 года и рост заказов на окатки привели к общему росту производства железорудной продукции в 2024 году.

В частности:

производство общего железорудного концентрата выросло на 42% и составило 15,73 млн тонн;

выпуск товарной железорудной продукции увеличился на 58% — до 14,83 млн тонн;

производство товарного железорудного концентрата выросло в 2,2 раза – до 8,80 млн тонн;

производство товарных окатков выросло на 14% — до 6,02 млн тонн.

Динамика производства угольного концентрата

В четвертом квартале 2024 года производство угольного концентрата сократилось на 7% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,06 млн тонн. Основным фактором стало уменьшение выпуска на Покровской угольной группе на 14% (до 566 тыс. тонн) из-за сложных горно-геологических условий. В то же время производство на United Coal Company (США) выросло на 3% — до 491 тыс. тонн.

По итогам 2024 года производство угольного концентрата сократилось на 22% — до 4,28 млн. тонн, что стало следствием уменьшения объемов добычи на Покровской угольной группе (на 22% — до 2,43 млн. тонн) и сокращение добычи на некоторых шахтах United Coal Company в США.