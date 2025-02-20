"Метинвест" Ахметова подписал соглашение о строительстве нового завода в Италии

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и итальянская международная промышленная компания Danieli подписали акционерное соглашение по партнерству в рамках компании Metinvest Adria. Это соглашение является важной составляющей проекта строительства современного металлургического завода в итальянском городе Пембино.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

Подписанное соглашение закрепляет основные договоренности компаний относительно совместного управления Metinvest Adria SpA, принятия решений и финансирования, которые будут способствовать строительству нового металлургического завода.

Ожидается, что акционерное соглашение вступит в силу во второй половине 2025 года, после выполнения всех откладочных условий, в частности получения необходимых регуляторных разрешений.

Metinvest Adria станет проектной компанией для совместного строительства и эксплуатации экологичного завода по производству стального проката. Завод, расположенный в Пембино (Тоскана, провинция Ливорно), будет играть ведущую роль в модернизации и увеличении производства стали в регионе. Завод будет использовать технологии на основе электродуговых печей и вторсырья, в частности лома, чугуна и железа прямого восстановления, которые будут поставлять украинские предприятия группы "Метинвест".

Также был подписан контракт между Metinvest Adria и Danieli о разработке базового инжиниринга завода в Пембино, который станет одним из самых технологичных производств зеленой стали в мире. Проект должен стать примером будущей модернизации заводов "Метинвеста" в Запорожье и Каменском.

Контракт включает базовый инжиниринг для электродуговых печей, сталеплавильного передела, разливки и прокатки на модуле Danieli QSP-DUE. Кроме того, предусмотрено создание холодной обработки стали и сервисного центра, а также вспомогательные установки и оборудование. Использование передовых технологий обеспечит высокую производительность и экологическую безопасность завода.

Как подчеркнул министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо, подписание акционерного соглашения является решающим шагом на пути к перезапуску металлургического хаба в Пембино с использованием зеленых технологий, который станет передовым в Европе. В то же время это укрепляет стратегическое сотрудничество между Италией и Украиной, создавая прочный мост между металлургическими отраслями, что приобретает особое значение в контексте восстановления Украины.

"Подписание такого соглашения является главным шагом для обеспечения устойчивого развития и будущего как украинской, так и итальянской металлургии. Это наш шанс на объединение и ускорение интеграции страны в ЕС. Шанс получить сферу, на базе которой можно как строить будущее Европы, так и восстанавливать Украину", — заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Самый большой в Европе: что известно о заводе

Напомним, что 20 ноября 2024 г. группы Метинвест и Danieli подписали декларацию по строительству крупного завода по производству зеленой стали. Проект предусматривает создание завода по производству стали мощностью 2,7 млн тонн в год. Финансирование строительства завода планируется в основном за счет привлеченных средств международных финансово-кредитных институтов и собственных средств акционеров.

Строительство начнут в начале 2025 года, а производство стали – в конце 2027 года.

Проект предполагает создание одного из самых современных заводов по производству "зеленой" стали в Европе мощностью 2,7 млн. тонн в год. Завод будет использовать технологии на основе электродуговых печей и вторсырья, в частности лома, чугуна и железа прямого восстановления, которые будут поставляться из Украины.

Ранее Рыженков рассказывал, что "Метинвест" уже имеет два завода в Италии, но взял на себя обязательство по строительству нового, которое будет производить в Пембино так называемую "зеленую" сталь в рамках программного соглашения с министром экономического развития Италии.

"Мы планировали построить завод в Италии задолго до вторжения. Тогда идея заключалась в использовании полуфабрикатов из "Азовстали" для дальнейшей переработки в Италии. Сейчас известно, что "Азовстали" больше нет, но у нас есть железорудные предприятия в Украине по производству высококачественной железной руды", — замечал СЕО.

В начале лета 2024 года украинская металлургическая группа "Метинвест" решила приостановить производство на своем заводе в Вероне и перевод работников на частичную занятость. Решение стало следствием роста конкуренции с дешевой российской сталью, активно заполняющей европейский рынок.