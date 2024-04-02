В "Метинвесте" рассказали, когда смогут запустить новый завод в Италии

Если горно-металлургическая группа "Метинвест" успеет подписать программное соглашение с Италией до середины этого года, то сможет начать строительство завода в итальянском Пембино в конце 2024 года. Само строительство будет длиться 2-3 года.

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Об этом рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью La Repubblica, сообщают в компании.

По его словам, если все пойдет по плану, новый завод заработает в Италии в 2027 году.

Рыженков рассказал, что "Метинвест" уже имеет два завода в Италии, но взял на себя обязательство по строительству нового, которое будет производить в Пембино так называемую "зеленую" сталь в рамках программного соглашения с министром экономического развития Италии. В компании надеются завершить сделку в течение следующих трех-четырех месяцев, чтобы иметь четкий план действий.

"Завод в Пембино будет одним из самых технологичных и экологических предприятий. Он станет пилотным проектом для наших будущих инвестиций в Украине, когда мы сможем там что-то начать отстраивать", - рассказал он.

Рыженков добавил, что в настоящее время Италия импортирует около 6 миллионов тонн стальной продукции, но благодаря строительству нового завода "Метинвест" надеется сократить этот дефицит.

"Мы планировали построить завод в Италии задолго до вторжения. Тогда идея заключалась в использовании полуфабрикатов из "Азовстали" для дальнейшей переработки в Италии. Сейчас известно, что "Азовстали" больше нет, но у нас есть железорудные предприятия в Украине по производству высококачественной железной руды, что может использоваться для изготовления DRI/HBI (железа прямого восстановления — ред.), поэтому сейчас идея состоит в том, чтобы построить завод, который будет использовать железорудное сырье из Украины для производства стали в Италии", - подчеркнул СЕО "Метинвест".

"Метинвест" в 2023 году сократил производство стали и чугуна на треть

Добавим, что "Метинвест" в 2023 году снизил выплавку стали на 31% по сравнению с 2022 годом – до 2,025 млн тонн. За год производство чугуна снизилось на 36% – до 1,765 млн тонн, кокса – на 25%, до 1,241 млн тонн, в том числе товарного кокса выросло на 6% – до 859 тыс. тонн.

Как рассказывают в компании, сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.

Заметим, в связи с началом широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины с 24 февраля 2022 г. "Метинвест" принял решение приостановить производственную деятельность ряда своих предприятий в Мариуполе, Авдеевке и Запорожье, в частности МК "Азовсталь", ММК им. Ильича, Авдеевского КХЗ и Запорожского КХЗ. Позже запорожские предприятия группы возобновили производство.

В ходе полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.