"Метинвест" приступил к производству и поставке стальных штабов-бункеров для ВСУ (ФОТО)

Группа "Метинвест" наладила производство стальных подземных командных пунктов для защиты личного состава от последствий обстрелов. Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, на безвозмездной основе уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

В сообщении говорится, что эти бункеры позволяют в безопасных и комфортных условиях обеспечивать работу командования ВСУ на линии фронта. Кроме того, командный пункт помогает спасать жизнь военных, ведь за короткое время разворачивается и сворачивается на линии фронта и при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра.

"Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров, производство которых "Метинвест" освоил еще в октябре 2022 года. Это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции - от жилого помещения и санитарной зоны до санитарной зоны рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий", - отметили в компании.

Кроме того, бункеры изготовлены из волнистой стали и имеют все необходимое на уровне хорошей гостиницы – спальные места, рабочие зоны, душевые и бойлеры, системы отопления, освещения и связи, места хранения оружия и личных вещей, а также электронную технику. Это позволяет использовать подземный штаб не только в качестве укрытия и места отдыха, но и в качестве рабочей зоны, обеспечивающей качественную работу командования на линии фронта.

"Если мы можем не только создать безопасное от обстрелов пространство, но и сделать его максимально комфортным, то мы это делаем. Надеюсь, что таких КП на линии фронта будет становиться все больше, и эти "подземные городки" станут надежной опорой для командования военных объединений. В планах "Метинвеста" также есть разработка новых конфигураций подземных стальных комплексов для других нужд ВСУ. Поэтому мы не будем останавливаться, пока Украина не победит", - отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В компании рассказали, что новые командные пункты базируются на традиционной модели бункера-"крыевки", более 330 единиц которых уже передал "Метинвест" разным бригадам ВСУ с 2022 года. Конструкцию стандартного стального бункера доработали для использования в составе постоянного штаба, габариты увеличили до 6 метров в длину и 2,3 метра в высоту.

Каждое убежище рассчитано на шесть человек и оборудовано местами для отдыха, хранения личных вещей и интегрированной системой отопления. На изготовление одной такой конструкции специалисты предприятий "Метинвеста" тратят около 400 часов.

Напомним, "Метинвест" продолжает служить надежной опорой Украины по борьбе с врагом. С самого начала вторжения компания направила на помощь Украине 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Добавим, что компания передала 150 000 бронежилетов, 25 000 касок и шлемов, 80 000 противотанковых ежей, 31 500 турникетов, 1 500 дронов, 2 000 тепловизоров, 500 машин, десятки минных тральщиков для танков, патрульных катеров и "ловцов ланцетов".

С начала полномасштабной войны "Метинвест" трудоустроил на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском около 10,2 тысяч человек. Кроме того, компания предоставила возможность пройти бесплатное переобучение по рабочим профессиям, которые пользуются большим спросом в ГМК.

"Метинвест" уже планирует восстановление Украины после победы и презентовал "Стальную мечту" - концепцию восстановления жилья и социальной инфраструктуры. Она подразумевает более 200 готовых проектов зданий на основе предварительно изготовленных элементов – каркаса, модуля и платформы из стали. Восстанавливать жилье по такой технологии после деоккупации планируется уже в Мариуполе и Бахмуте.