"Метинвест" присоединился к строительству фортификационных сооружений на линии фронта

Группа "Метинвест" мобилизовала дополнительные ресурсы для строительства военных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны на ключевых направлениях театра боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с первых дней полномасштабного вторжения "Метинвест" присоединился к возведению фортификационных сооружений.

В координации с Министерством обороны Украины и с инженерными войсками определены приоритетные направления создания поясов обороны.

В режиме 24/7 специалисты компании и тяжелая техника работают над возведением оборонных сооружений, которые станут дополнительной защитой для горожан и украинских воинов. Сегодня интенсивность работы выросла. Самые активные действия круглосуточно продолжаются на Донецком направлении, где работа ведется вместе с Донецкой областной военно-гражданской администрацией", - отмечают в "Метинвесте".

Там добавляют, что к возведению фортификационных сооружений одновременно привлечены высококвалифицированные специалисты — водители, операторы кранов и экскаваторов, а также разнопрофильная спецтехника — экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики.

Кроме привлечения техники и сотрудников, при создании поясов обороны "Метинвест" проводит земляные работы, предоставляет строительные материалы, древесину, а также мобильные стальные укрытия - собственную разработку компании, которая устанавливается под землю и защищает от обстрелов.

"Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Группа "Метинвест" считает необходимым мобилизовать дополнительные ресурсы на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вдоль линии столкновения. Это жизненно важное решение, направленное на увеличение эффективности оборонных сооружений и укрепление сопротивления украинских защитников. Мы бок о бок с ВСУ будем отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле!", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил в поддержку Украины и украинцев 4,2 млрд грн. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Компания передала военным 150 000 бронежилетов, 25 000 касок и шлемов, 80 000 противотанковых ежей, 31 500 турникетов, 1 500 дронов, 2 000 тепловизоров, 500 автомобилей и свыше 300 специальных мобильных укрытий.

Напомним, группа "Метинвест" наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин.

Кроме того, "Метинвест" уже больше года производит для ВСУ макеты оружия. Внешне они максимально приближены к оригиналам и нужны, чтобы вызвать огонь на себя вместо настоящей техники.