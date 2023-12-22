"Метінвест" долучився до зведення фортифікаційних споруд на лінії фронту

Група "Метінвест" мобілізувала додаткові ресурси на будівництво військових фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони на ключових напрямках театру бойових дій.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення "Метінвест" долучився до зведення фортифікаційних споруд.

У координації з Міністерством оборони України та взаємодії з інженерними військами були визначені пріоритетні напрями створення поясів оборони.

"У режимі 24/7 спеціалісти компанії та важка техніка працюють над зведенням оборонних споруд, які стануть додатковим захистом для містян та українських воїнів. Сьогодні інтенсивність роботи зросла. Найактивніші дії цілодобово тривають на Донецькому напрямку, де робота ведеться разом із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією", - зауважують в "Метінвест".

Там додають, що до зведення фортифікаційних споруд одночасно залучено висококваліфікованих спеціалістів — водіїв, операторів кранів та екскаваторів, а також різнопрофільну спецтехніку — екскаватори, автокрани, великогабаритні вантажівки.

Окрім залучення техніки та співробітників, під час створення поясів оборони "Метінвест" проводить земляні роботи, надає будівельні матеріали, деревину, а також мобільні сталеві укриття — власну розробку компанії, яка встановлюється під землю і захищає від обстрілів.

"Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону. Група "Метінвест" вважає за необхідне мобілізувати додаткові ресурси на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд уздовж лінії зіткнення. Це життєво важливе рішення, скероване на збільшення ефективності оборонних споруд та зміцнення спротиву українських захисників ворожій навалі. Ми пліч-о-пліч із ЗСУ будемо відстоювати своє право жити й працювати на вільній українській землі!", — зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на підтримку України та українців 4,2 млрд грн. Із цієї суми понад 2 млрд грн — це допомога бійцям у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Компанія передала військовим 150 000 бронежилетів, 25 000 касок і шоломів, 80 000 протитанкових їжаків, 31 500 турнікетів, 1 500 дронів, 2 000 тепловізорів, 500 автівок і понад 300 спеціальних мобільних укриттів.

Нагадаємо, група “Метінвест” налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.

Крім того, "Метінвест" вже понад рік виробляє для ЗСУ макети зброї. Зовні вони максимально наближені до оригіналів, і потрібні, щоб викликати вогонь на себе замість справжньої техніки.