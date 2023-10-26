Протимінні трали для танків українського виробництва вже допомагають ЗСУ на фронті (ФОТО)

Група “Метінвест” налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.

Про це повідомила пресслужба групи “Метінвест".

Зазначається, що після проходження всіх необхідних тестів від Міністерства оборони України протимінні трали передали до використання підрозділам Національної гвардії та ЗСУ.

Запланований обсяг виробництва – до п’яти тралів на місяць.

Протимінні трали необхідні для контрнаступальних дій

Протимінні трали – суто український продукт, що виготовляється з української сталі на підприємствах групи "Метінвест" в Україні.

Як пояснюють військові, протимінні трали – важлива складова контрнаступальних дій. Вони не тільки захищають екіпажі українських танків, але й розчищають шлях для піхоти.

Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту.

"У відповідь на запит українських військових інженери Метінвесту вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки для знешкодження або підриву на суші протитанкових та протипіхотних мін", - розповіли в компанії, додавши, що розроблення проєкту протимінних тралів та виготовлення експериментальних зразків розпочали ще влітку 2023 року.

Один трал має витримувати 4-5 підривів

Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 млн грн з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу.

Вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн, розмір — 3,77 х 3,44 метра. За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Як повідомляється, протимінні трали від "Метінвесту" будуть першочергово постачатися бригадам Національної гвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту.

Щоб у бойових бригад була можливість оперативно ремонтувати трали після використання, компанія також налагодила випуск складників для виробів, що дає змогу швидко повертати протимінні засоби до роботи в умовах фронту. Ремкомплекти містять набір коліщат – по три одиниці на один трал, адже саме ці деталі зазнають найбільшого навантаження і пошкодження під час проведення робіт із розмінування.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Вони мають виконувати функцію макетів та вводити росіян в оману.