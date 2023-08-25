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Вводять ворога в оману. В Україні розпочали виробництво макетів військової техніки (ФОТО)
Гірничо-металургійна група "Метінвест" запустила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Вони мають виконувати функцію макетів та вводити росіян в оману.
Про це 25 серпня повідомила пресслужба компанії.
"Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використовує на об'єкт з металу та фанери, - це зниження його можливості використовувати ці боєприпаси проти техніки та особового складу ЗСУ", — пояснив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.
Конкретні моделі інженерних споруд вироблятимуть у взаємодії з фахівцями Сил оборони та будуть орієнтовані на потреби фронту. Зовні макети складно відрізнити від реальної техніки, адже за дизайном вони однакові.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для досягнення такої точності, як розповіли в групі, інженерний персонал компанії досліджував усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проекти, відтворюючи усі тонкощі обладнання. Моделі постійно вдосконалюються.
В "Метінвесті" заявили, що завдяки повній візуальній схожості інженерне обладнання вже довело свою ефективність.
"Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже неодноразово вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських захисників", — розповіли в групі.
Нагадаємо, у березні чеська компанія Inflactech Decoys запустила виробництво фальшивих HIMARS.