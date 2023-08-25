Вводять ворога в оману. В Україні розпочали виробництво макетів військової техніки (ФОТО)

Гірничо-металургійна група "Метінвест" запустила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь. Вони мають виконувати функцію макетів та вводити росіян в оману.

Про це 25 серпня повідомила пресслужба компанії.

Макет гармати. Фото: "Метінвест" Макет РЕБ. Фото: "Метінвест" Макет гармати. Фото: "Метінвест"

"Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використовує на об'єкт з металу та фанери, - це зниження його можливості використовувати ці боєприпаси проти техніки та особового складу ЗСУ", — пояснив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Конкретні моделі інженерних споруд вироблятимуть у взаємодії з фахівцями Сил оборони та будуть орієнтовані на потреби фронту. Зовні макети складно відрізнити від реальної техніки, адже за дизайном вони однакові.

Для досягнення такої точності, як розповіли в групі, інженерний персонал компанії досліджував усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел та створив його ескізні проекти, відтворюючи усі тонкощі обладнання. Моделі постійно вдосконалюються.

В "Метінвесті" заявили, що завдяки повній візуальній схожості інженерне обладнання вже довело свою ефективність.

"Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже неодноразово вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання та життя українських захисників", — розповіли в групі.

Нагадаємо, у березні чеська компанія Inflactech Decoys запустила виробництво фальшивих HIMARS.