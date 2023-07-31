Росія наклала арешт на активи Ріната Ахметова, – росЗМІ

Басманний районний суд Москви заарештував активи українського бізнесмена Ріната Ахметова, розташовані в Росії та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Кримінальна справа, за якою провели арешт, була відкрита у вересні 2020 року й стосується фінансування "тероризму".

Слідство країни-агресорки вважає, що з квітня 2022 року невстановлені особи з числа керівників та бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited (належить Ахметову), спонсорували українських захисників, включаючи бригаду "Азов".

Ідеться про десятки мільйонів рублів, які компанія "Метинвест Евразия" (зареєстрована в Москві) перераховувала в український банк ПУМБ, кінцевим бенефіціаром якого є Ахметов. У РФ вважають, що це відбувалося за вказівкою бізнесмена.

Під арешт підпали десятки об'єктів нерухомості в окупованому Севастополі та російському Бєлгороді, 99,87% та 99% часток компанії "Метинвест Евразия" у статутних капіталах її "дочок" – ТОВ "Белгородметаллоснаб" та ТОВ "Пансионат "Горник" відповідно, кілька автомобілів, а також десятки мільйонів рублів на рахунках організацій, які фігурують у справі.

Як зауважує "Коммерсантъ", після початку повномасштабної війни в Україні компанія "Метинвест Евразия", якій належать краснодарський пансіонат "Гірник" та білгородське ТОВ "Белгородметаллоснаб", почала демонструвати різке падіння виручки. За підсумками 2022 року прибуток фірми знизився на 74%, а результатом роботи компанії за рік став збиток у розмірі 1,9 млрд рублів.

Активи Ахметова в РФ: чим займається "Метинвест Евразия"

"Метінвест" має дві компанії в Росії та Білорусі – "Метинвест Евразия" та "Метинвест Дистрибуция" відповідно, які збували продукцію в ці країни.

У вересні 2022 року СЕО групи "Метінвест" Юрій Риженков розповідав в інтервʼю NV, що "Метинвест Дистрибуция" була одним з найбільших постачальників металопродукції до Білорусі.

Лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Метінвест" ухвалив рішення про ліквідацію в РФ та Білорусі. Топменеджер говорив, що в цих країнах залишаються працювати операційні команди, яким надано інструкції з ліквідації.

А в жовтні стало відомо, що 16 підприємств "Метінвесту" подали проти Росії позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через шкоду, яку країна-агресорка заподіяла майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022.

Рінат Ахметов: позови проти Росії

Паралельно з РФ судиться і Рінат Ахметов. У червні 2022 року він подав позов до ЄСПЛ, вимагаючи вжиття заходів та компенсації збитків у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії.

У квітні поточного року повідомлялося, що бізнесмен ініціює арбітраж проти РФ за активи, захоплені російськими окупантами в Донецькій і Луганській областях ще в 2014-2017 роках.

Це стосується десятків підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів та нерухомість. Серед них – Єнакіївський металургійний завод, "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та стадіон "Донбас Арена".