"Метінвест" хоче збудувати новий завод у Італії

"Метінвест" розглядає можливість будівництва нового заводу в Італії. Про це сказав у інтерв’ю для проєкту FAQ talks генеральний директор гірничо-металургійної групи Юрій Риженков.

"Для "Метінвесту європейський ринок завжди був ринком номер один. Тому зараз ми просто продовжуємо ці процеси. Ми вивчаємо можливості, які там можуть бути, насамперед для того, щоб підсилювати наші можливості тут, в Україні. Наприклад, багато говорили про те, що ми розглядаємо можливість будівництва нового заводу в Італії. Це справді так", - зазначив він.

Як вказав Риженков, завод треба будувати, аби завантажити українські гірничозбагачувальні комбінати супервисокоякісними окатками. За його словами, це буде "прямий ланцюжок від України до Європи, це буде серйозний ринок збуту" для продукції "Метінвесту", адже після України саме Італія була для компанії другим найбільшим ринком.

Він також повідомив, що через наслідки війни та блокади чорноморських портів наразі металургійні підприємства "Метінвесту" завантажені на 60-70%, а ГЗК - взагалі на 35-40% від довоєнних показників. При цьому хоч іноземні підприємства групи зараз і завантажені на 100%, левову частку прибутку "Метінвест" генерує саме в Україні.

Більш того, як розповів гендиректор, цього вистачає, аби обслуговувати борги та повністю виконувати зобов’язання перед інвесторами, і така ситуація прогнозується і в найближчому майбутньому.

Стосовно планів компанії в Україні Риженков повідомив, що вони, зокрема, стосуються випуску нових продуктів на комбінатах "Запоріжсталь" та "Каметсталь".

"Ми вивчаємо питання, як можна виробляти балку на наявному обладнанні чи трохи його відновивши в Кам'янському. Цей продукт можна буде використовувати для будівництва будівель чи мостів. Ми дивимося, як на "Запоріжсталі" можна виробляти товстий лист. Є приклади, де ми виробили товстий лист, вже відвантажили покупцям і маємо певні відгуки", - сказав він.

Керівник "Метінвесту" зазначив, що йдеться про швидкі проекти задля відновленні постачання продуктів, які були втрачені українською металургією внаслідок втрати контролю над Маріуполем Донецької області.

"Плани на найближчі три-п'ять років також більше пов'язані з відновленням потенціалу виробництва сталевих продуктів в Україні. Зараз вони зосереджені здебільшого на "Запоріжсталі" та "Каметсталі". Адже ці підприємства працюють, ми знаємо, що на них можна будувати. Але, як я вже говорив, після звільнення Маріуполя ми зможемо подивитися, що можна локалізувати й там", - додав Риженков.

Він зазначив, що "Метінвест" зараз не може реалізовувати великі інвестиції в Україні "зі зрозумілих причин", але може займатися дизайном, проєктною документацією, опрацьовувати технологічні ланцюжки й таке інше, аби розпочати реалізацію проєктів відразу після закінчення війни.