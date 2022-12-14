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"Метінвест" поновив виробництво на "Каметсталі" після атак РФ на енергетичну інфраструктуру
"Метінвест" поновив виготовлення чавуну на комбінаті "Каметсталь" (Кам'янське, Дніпропетровська область), який було призупинено через відсутність електропостачання внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
Як ідеться у повідомленні гірничо-металургійної групи, діагностичні та ремонтні роботи основного обладнання "Каметсталі" завершено, і наразі підприємство виготовляє чушковий чавун на одній доменній печі.
"Подальше відновлення виробництва сталі та прокату в значній мірі буде залежати від рівня дефіциту електропостачання в Дніпропетровській області", - вказують при цьому металурги.
Нагадаємо, що наприкінці листопада "Метінвест" повідомляв, що відновив після аварійних зупинок через знеструмлення роботу більшості своїх підприємств, окрім "Каметсталі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо також, що через постійні знеструмлення в Україні наразі мають серйозні проблеми інші галузі, зокрема підприємства зі зберігання зерна, яким загрожує займання елеваторів, а також підприємства з виробництва бетону.