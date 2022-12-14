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"Метинвест" возобновил производство на "Каметстали" после атак РФ на энергетическую инфраструктуру
"Метинвест" возобновил изготовление чугуна на комбинате "Каметсталь" (Каменское, Днепропетровская область), работа которого была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Как говорится в сообщении горно-металлургической группы, диагностические и ремонтные работы основного оборудования "Каметстали" завершены, и предприятие производит чушечный чугун на одной доменной печи.
"Дальнейшее возобновление производства стали и проката в значительной степени будет зависеть от уровня дефицита электроснабжения в Днепропетровской области", - указывают при этом металлурги.
Напомним, что в конце ноября "Метинвест" сообщал, что возобновил после аварийных остановок из-за обесточивания работу большинства своих предприятий, кроме "Каметстали".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим также, что из-за постоянного обесточивания в Украине ныне испытывают серьезные проблемы и другие отрасли, в частности предприятия по хранению зерна, которым грозит возгорание элеваторов, а также предприятия по производству бетона.