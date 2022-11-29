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Промышленность
Дата публикации

"Метинвест" пока не может запустить "Каметсталь" после аварийной остановки, другие предприятия уже заработали

"Метинвест" пока не может запустить "Каметсталь" после аварийной остановки, другие предприятия уже заработали
Фото: скриншот видео YouTube/Каметсталь

Горно-металлургическая группа "Метинвест" возобновила после аварийных остановок работу большинства своих предприятий, кроме комбината "Каметсталь" (бывшие Днепровские меткомбинат и коксохимический завод, Каменское, Днепропетровская область).

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Как напоминают металлурги, в течение недели, начавшейся 21 ноября, российские атаки привели к отключению электроснабжения по всей стране, в том числе многие крупные города остались без водоснабжения.

"Метинвест" вместе со всеми другими работающими в Украине промышленными предприятиями также пострадал, поскольку впервые с начала полномасштабного военного вторжения в Украину производство на украинских предприятиях группы было остановлено в аварийном порядке из-за отсутствия электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как указывают в компании, хотя с тех пор электроснабжение было частично восстановлено, промышленные производители используют электроэнергию из сети в пределах доступных квот, которые могут меняться каждый день. Отмечено, что на 28 ноября все предприятия группы в Украине, пострадавшие из-за этой ситуации, возобновили работу, за исключением "Каметстали".

Оценка возможного ущерба для производственных объектов предприятия после остановки и сроков возобновления производства продолжается. В "Метинвесте" при этом предупреждают, что продолжительное отсутствие поставок квадратной заготовки со стороны "Каметстали" также может привести к приостановке производства на его заводе Promet Steel в Болгарии.

"Метинвест" не может предусмотреть, как долго будут продолжаться атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на усилия "Укрэнерго", операторов электростанций и специалистов распределительных сетей по возобновлению подачи электроэнергии, сохраняются значительные риски, что ситуация с наличием электроэнергии в стране будет продолжать ухудшаться", - опасаются металлурги.

Как следствие, указывают в "Метинвесте", также могут произойти перебои в производстве на украинских активах группы. При этом отмечается, что масштабы влияния военного вторжения России в Украину на бизнес "Метинвеста" в целом неизвестны и в значительной степени будут зависеть от продолжительности и масштаба войны, а также влияния этих событий на основные производственные активы группы.

При этом там напоминают, что предприятия, за исключением расположенных в Мариуполе и Авдеевке Донецкой области, работают ныне с пониженным уровнем загрузки, учитывая безопасность, логистические и экономические факторы.

Автор:
Тимофей Беспятов