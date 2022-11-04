ЮГОК возобновляет производство после четырехмесячного простоя

Производитель железорудного концентрата Южный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог, Днепропетровская область) намерен возобновить производство с 7 ноября. Об этом говорится в сообщении предприятия.

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Оперативный бизнес-план на текущий месяц составит 173 тысячи тонн концентрата. Товарная продукция будет направлена на металлургические предприятия "Каметсталь" и "Запорожсталь".

Планируемый объем производства распределен между двумя рудообогатительными фабриками комбината. Оба структурных подразделения будут работать в круглосуточном режиме. В общей сложности начнут работать четыре технологических секции.

Производственный процесс также начинается в карьере Южного ГОКа: горняки добудут и направят на переработку 398 тысяч тонн железной руды. Транспортировка сырья будет производиться железнодорожным транспортом.

С пониженной нагрузкой производство начинается также в управлении железнодорожного транспорта, дробильно-транспортном комплексе, цехе шламовых систем. Персонал подразделений выходит из простоя частично, в зависимости от необходимости. Также будут работать вспомогательные цеха предприятия.

Отмечается, что план производства на ноябрь составляет всего 13,4% от аналогичного показателя в 2021 году. Причиной уменьшения объемов является ряд объективных факторов, в первую очередь – невозможность отгрузки товарной продукции по морю из портов Одесской области. На сокращение производства также влияет возникший с начала октября дефицит электроэнергии.

Напомним, что ЮГОК, который в 2021 году произвел 13,58 миллиона тонн железорудного концентрата, с 1 июля вышел в вынужденный простой, что было вызвано последствиями военной агрессии России против Украины, в частности невозможностью отправлять товар потребителям из Азии и Северной Африки из-за блокирования портов.