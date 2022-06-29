"Метинвест" приостанавливает добычу на ГОКах Кривого Рога и сворачивает работу "Каметстали": какие причины

Группа "Метинвест" сообщает, что еще с середины июня начала процесс приостановки работы своих горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, а с 1 июля приостанавливает добычу на двух из них - Ингулецком и Южном.

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Кроме того, как говорится в сообщении "Метинвеста", он сокращает до одной домны работу комбината "Каметсталь" (бывшие Днепровский меткомбинат и коксохимический завод, Каменское). Причинами таких решений являются логистические факторы, рост себестоимости производства и падение цен на продукцию.

С середины июля также будет приостановлена добыча на Северном ГОКе. Таким образом, из горно-обогатительных комбинатов группы в Украине продолжит работу с уменьшенной мощностью только Центральный ГОК.

"Приостановка добычи на ГОКах и переход "Каметстали" на работу одной домной является вынужденной мерой, которую группа максимально отсрочила с 24 февраля за счет собственных резервов. Безусловно, главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину. Но ситуация в экономике страны также остается тяжелой", – указывают в "Метинвесте".

При этом там добавляют, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед.

Главными факторами такой ситуации названы изменения в логистике горно-металлургического комплекса и высокая стоимость перевозок к конечному потребителю.

"Раньше все перевозки готовой продукции группа осуществляла морским транспортом. Сейчас порты заблокированы, поэтому мы вынуждены отправлять продукцию только по железной дороге. Логистические расходы выросли в несколько раз против довоенного времени. Также по всей цепочке поставки накапливаются запасы металлопродукции, наша готовая продукция месяцами стоит в очереди на границе с ЕС", - сетуют в "Метинвесте".

Также там указывают на высокую себестоимость производства металлопродукции, которая постоянно растет из-за повышения цен на энергоносители, в частности природного газа и сырья, а также на отсутствие спроса на металлические изделия на внутреннем рынке Украины, который испытал сокращение более чем втрое против февраля этого года.

Отрицательно влияют на отрасль и внешние факторы – значительное падение мировых цен на чугун и сталь, сокращение спроса на металлопродукцию и объемы потребления железорудного сырья из-за уменьшения производства металлопродукции на европейских предприятиях.

Однако даже при таких условиях "Метинвест" намерен сохранять коллективы предприятий, привлекая сотрудников к проведению ремонтных работ и благоустройству территории с сохранением основного заработка.

"Даже в это время социальная ответственность останется основой политики группы "Метинвест"... Группа продолжит системно помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия и не остановит свои проекты по поддержке ВСУ, предоставляя сотни тысяч наименований военного снаряжения", - говорится в сообщении.

При этом там добавляют, что решить сложную ситуацию с тенденцией к ежемесячному ухудшению и гарантировать выживание отрасли, возобновление работы предприятий и возвращение возможности отрасли держать экономический фронт может только регулятивная поддержка со стороны государства.

"В первую очередь речь идет об оптимизации логистической составляющей, а также других регуляторных решениях, которые помогут отрасли остаться на плаву. Решение проблемных вопросов и поддержка со стороны государства позволят продолжить обеспечивать десятки тысяч сотрудников компании и работников подрядных организаций заработной платой, а также продолжить программы системной помощи обороноспособности Украины", - отмечают в "Метинвесте".

Отметим также, что еще в первые недели войны группа законсервировала часть производственных мощностей на металлургических предприятиях Запорожья, но "Каметсталь" и криворожские ГОКи продолжали работу по-прежнему.