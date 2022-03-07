"Метинвест" перевел часть мощностей АКХЗ и своих заводов в Запорожье в режим консервации

Горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщает о консервации части производственных мощностей в условиях форс-мажора из-за российской военной агрессии против Украины.

В частности, c 4 марта переведена в режим в режим горячей консервации часть оборудования комбината "Запорожсталь", завода "Запорожкокс" и Запорожского литейно-механического завода, а с 5 марта в рамках консервации приостановлены производственные процессы фактически во всех цехах завода "Запорожогнеупор".

Кроме того, переведена в режим консервации часть мощностей Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область). Из-за боевых действий завод приостановил работу коксовых цехов №2, №3 и №4, а также второго химического крыла – углеподготовки и улавливания. Сейчас часть работников продолжает работать в режиме 24/7. Также работают смены специалистов, которые обеспечивают сохранение законсервированных мощностей.

При этом еще в первый же день войны, 24 февраля, "Метинвест" объявил о переводе части оборудования своих мариупольских предприятий – меткомбината имени Ильича и "Азовстали" – в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования. 7 марта было решено продлить этот режим еще на одну неделю.

"На ММК имени Ильича и "Азовстали" продолжает работать персонал, который обеспечивает поддержку жизнедеятельности оборудования и следит за тем, чтобы не допустить техногенных аварий", - заверили в "Метинвесте".

В то же время комбинат "Каметсталь" (бывшие Днепровские меткомбинат и коксохимический завод, Каменское, Днепропетровская область) работает в штатном режиме.

Также сообщается, что созданная недавно компания "Метинвест Покровскуголь" (Покровск, Донецкая область) работает с несколько пониженной загрузкой, однако 28 февраля комбинат произвел первый миллион тонн угля с начала 2022 года.

Горнодобывающие предприятия "Метинвеста" в Кривом Роге – Северный, Центральный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты – продолжают работать и отгружать готовую продукцию. В частности, СевГОК производит и отгружает окатыши, а ИнГОК – железорудный концентрат. ЦГОК производит и отгружает концентрат и окатыши. В то же время загрузка мощностей комбинатов сегодня также немного снижена.

Напомним также, что в первый же день войны решили законсервироваться крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения - Новокраматорский (Донецкая область), а также завод "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область).