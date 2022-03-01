"АрселорМиттал Кривой Рог" снизил работу предприятия до технического минимума, в результате чего уменьшилось производство сырья для доменных печей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В такое сложное для Украины время мы делаем все необходимое, чтобы восстановить производство в обычном режиме и сохранить рабочие места", – сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ситуация в стране усложняет работу крупнейшей доменной печи в Европе объемом 5034 м3. Без достаточного количества сырья печь № 9 работать не сможет.

В последние 5 суток "девятка" была технически подготовлена ​​и загружена всеми необходимыми материалами для безопасного, временного прекращения работы.

"Вчера утром началась плановая остановка печи в обычном технологическом режиме. Выдувка будет длиться в течение 20 часов. За это время прекратят подачу в печь шихтовых материалов и произойдет выдача всех накопленных продуктов плавки. Такой способ остановки позволит оперативно запустить печь в работу после стабилизации поставки сырья – "задуть" агрегат через две недели без значительных финансовых затрат.

Доменные печи №№ 6, 8 будут работать на предприятии в штатном режиме.

Напомним, группа “Метинвест” переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации.