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Категория
Промышленность
Дата публикации

АрселорМиттал Кривой Рог снизил работу предприятия до технического минимума

АрселорМиттал Кривой Рог снизил работу предприятия до технического минимума
АрселорМиттал Кривой Рог снизил работу предприятия до технического минимума

"АрселорМиттал Кривой Рог" снизил работу предприятия до технического минимума, в результате чего уменьшилось производство сырья для доменных печей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В такое сложное для Украины время мы делаем все необходимое, чтобы восстановить производство в обычном режиме и сохранить рабочие места", – сказал Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ситуация в стране усложняет работу крупнейшей доменной печи в Европе объемом 5034 м3. Без достаточного количества сырья печь № 9 работать не сможет.

В последние 5 суток "девятка" была технически подготовлена ​​и загружена всеми необходимыми материалами для безопасного, временного прекращения работы.

"Вчера утром началась плановая остановка печи в обычном технологическом режиме. Выдувка будет длиться в течение 20 часов. За это время прекратят подачу в печь шихтовых материалов и произойдет выдача всех накопленных продуктов плавки. Такой способ остановки позволит оперативно запустить печь в работу после стабилизации поставки сырья – "задуть" агрегат через две недели без значительных финансовых затрат.

Доменные печи №№ 6, 8 будут работать на предприятии в штатном режиме.

Напомним, группа “Метинвест” переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации.

Автор:
Светлана Манько