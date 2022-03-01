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Промисловість
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АрселорМіттал Кривий Ріг знизив роботу підприємства до технічного мінімуму

АрселорМіттал Кривий Ріг знизив роботу підприємства до технічного мінімуму
АрселорМіттал Кривий Ріг знизив роботу підприємства до технічного мінімуму

"АрселорМіттал Кривий Ріг" знизив роботу підприємства до технічного мінімуму, внаслідок чого зменшилося виробництво сировини для доменних печей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У такий складний для України час ми робимо все необхідне, щоб відновити виробництво у звичайному режимі та зберегти робочі місця", – сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Ситуація у країні ускладнює роботу найбільшої доменної печі у Європі обсягом 5034 м3. Без достатньої кількості сировини піч №9 працювати не зможе.

В останні 5 діб "дев'ятка" була технічно підготовлена ​​та завантажена всіма необхідними матеріалами для безпечного, тимчасового припинення роботи.

"Вчора вранці почалася планова зупинка печі у звичайному технологічному режимі. Видування триватиме протягом 20 годин. За цей час припинять подачу в піч шихтових матеріалів і відбудеться видача всіх накопичених продуктів плавки. Такий спосіб зупинки дозволить оперативно запустити піч у роботу після стабілізації постачання сировини - "задути" агрегат за два тижні без значних фінансових витрат.

Доменні печі №№ 6, 8 працюватимуть на підприємстві у штатному режимі.

Нагадаємо, група "Метінвест" переводить частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації.

Автор:
Світлана Манько