"АрселорМіттал Кривий Ріг" знизив роботу підприємства до технічного мінімуму, внаслідок чого зменшилося виробництво сировини для доменних печей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У такий складний для України час ми робимо все необхідне, щоб відновити виробництво у звичайному режимі та зберегти робочі місця", – сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Ситуація у країні ускладнює роботу найбільшої доменної печі у Європі обсягом 5034 м3. Без достатньої кількості сировини піч №9 працювати не зможе.

В останні 5 діб "дев'ятка" була технічно підготовлена ​​та завантажена всіма необхідними матеріалами для безпечного, тимчасового припинення роботи.

"Вчора вранці почалася планова зупинка печі у звичайному технологічному режимі. Видування триватиме протягом 20 годин. За цей час припинять подачу в піч шихтових матеріалів і відбудеться видача всіх накопичених продуктів плавки. Такий спосіб зупинки дозволить оперативно запустити піч у роботу після стабілізації постачання сировини - "задути" агрегат за два тижні без значних фінансових витрат.

Доменні печі №№ 6, 8 працюватимуть на підприємстві у штатному режимі.

Нагадаємо, група "Метінвест" переводить частину обладнання Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі" в режим гарячої консервації.