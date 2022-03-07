"Метінвест" перевів частину потужностей АКХЗ та своїх заводів у Запоріжжі в режим консервації

Гірничо-металургійна група "Метінвест" повідомляє про консервацію частини виробничих потужностей в умовах форс-мажору через російську військову агресію проти України.

Зокрема, з 4 березня переведено в режим у режим гарячої консервації частину обладнання комбінату "Запоріжсталь", заводу "Запоріжкокс" та Запорізького ливарно-механічного заводу, а з 5 березня в рамках консервації призупинено виробничі процеси фактично у всіх цехах заводу "Запоріжвогнетрив".

Крім того, переведнно у режим консервації частину потужностей Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область). Через бойові дії завод призупинив роботу коксових цехів №2, №3 та №4, а також другого хімічного крила – вуглепідготовки та уловлювання. Наразі частина працівників продовжує працювати в режимі 24/7. Також працюють зміни спеціалістів, які забезпечують збереження законсервованих потужностей.

При цьому ще першого ж дня війни, 24 лютого, "Метінвест" оголосив про переведення частини обладнання своїх маріупольських підприємств – меткомбінату імені Ілліча та "Азовсталі" – в режим гарячої консервації для безпеки співробітників та збереження обладнання. 7 березня було вирішено продовжити цей режим ще на один тиждень.

"На ММК імені Ілліча та "Азовсталі" продовжує працювати персонал, який забезпечує підтримку життєдіяльності обладнання та стежить за тим, щоб не допустити техногенних аварій", - запевнили у "Метінвесті".

Водночас комбінат "Каметсталь" (колишні Дніпровські меткомбінат та коксохімічний завод, Кам'янське, Дніпропетровська область) працює у штатному режимі.

Також повідомляється, що створена нещодавно компанія "Метінвест Покровськвугілля" (Покровськ, Донецька область) працює з дещо зниженим завантаженням, проте 28 лютого комбінат виробив перший мільйон тонн вугілля з початку 2022 року.

Гірничодобувні підприємства "Метінвесту" у Кривому Розі – Північний, Центральний та Інгулецький гірничо-збагачувальні комбінати – продовжують працювати та відвантажувати готову продукцію. Зокрема, ПівнГЗК виробляє та відвантажує котуни, а ІнГЗК – залізорудний концентрат. ЦГЗК виробляє та відвантажує концентрат та котуни. У той же час завантаження потужностей комбінатів сьогодні також трохи знижено.

Нагадаємо також, що першого ж дня війни вирішили законсервуватися найбільший у Європі завод важкого машинобудування - Новокраматорський (Донецька область), а також завод "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область).