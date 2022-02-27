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Промисловість
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Новокраматорський машзавод вирішив зупинити виробництво та законсервуватися

нкмз
Фото: сайт НКМЗ

Керівництво Новокраматорського машинобудівного заводу (Краматорськ, Донецька область) вирішило тимчасово припинити роботу підприємства та законсервувати його.

Як йдеться у повідомленні заводу, таке рішення було ухвалено 27 лютого на зборах за участю президента підприємства, членів наглядової ради, дирекції, голови профспілки та директорів дивізіонів.

"Консервація всіх виробничих потужностей та приміщень, крім металургійних, відбудеться з 28 лютого 2022 року. Консервація металургійних цехів відбудеться після завершення безперервних металургійних циклів", — повідомляє машзавод.

З 28 лютого на роботу вийдуть лише ті працівники, які будуть залучені до робіт із закриття звітності, виплати заробітної плати за лютий та консервації підприємства.

Остаточний розрахунок із зарплати за лютий (з урахуванням проведеної 25 лютого виплати у розмірі 5 та 10 тисяч гривень) співробітникам обіцяють у період 4-7 березня.

Новокраматорський машзавод є найбільшим у Європі підприємством індивідуального важкого машинобудування, виробляє металургійне, гірничорудне, ковальсько-пресове, шахтно-прохідницьке, підйомно-транспортне та інше спеціалізоване обладнання.

За даними на сайті підприємства, воно має 25 цехів, займає площу 328 га. Чисельність персоналу становить 8,8 тисячі людей.

Річні потужності металургійного виробництва становлять 253 тисячі тонн рідкої сталі, 45 тисяч тонн сталевого лиття, 35 тисяч тонн чавунного лиття, 105 тисяч тонн поковки зі злитків, а потужності механообробки – 140 тисяч тонн на рік.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов