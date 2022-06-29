"Метінвест" призупиняє видобуток на ГЗК у Кривому Розі та згортає роботу "Каметсталі": які причини

Група "Метінвест" повідомляє, що ще з середини червня розпочала процес призупинення роботи своїх гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі, а з 1 липня призупиняє видобуток на двох із них - Інгулецькому і Південному.

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Крім того, як ідеться у повідомленні "Метінвесту", він скорочує до однієї домни роботу комбінату "Каметсталь" (колишні Дніпровські меткомбінат та коксохімічний завод, Кам'янське). Причинами таких рішень назваються логістичні чинники, зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію.

Із середини липня також буде призупинено видобуток на Північному ГЗК. Таким чином, із гірничо-збагачувальних комбінатів групи в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

"Призупинення видобутку на ГЗК та перехід "Каметсталі" на роботу однією домною є вимушеним заходом, який група максимально відтермінувала з 24 лютого за рахунок власних резервів. Безумовно, головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну. Але ситуація в економіці країни також залишається важкою", - вказують в "Метінвесті".

При цьому там додають, що ситуація та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів, які не дають змогу підприємствам повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць вперед.

Головними чинниками такої ситуації названо зміни у логістиці гірничо-металургійного комплексу та високу вартість перевезень до кінцевого споживача.

"Раніше всі перевезення готової продукції група здійснювала морським транспортом. Зараз порти заблоковані, тож ми змушені відправляти продукцію тільки залізницею. Логістичні витрати зросли в декілька разів проти довоєнного часу. Також за всім ланцюгом постачання накопичуються запаси металопродукції, наша готова продукція місяцями стоїть у черзі на кордоні з ЄС", - нарікають в "Метінвесті".

Також там вказують на високу собівартість виробництва металопродукції, що постійно зростає через підвищення цін на енергоносії, зокрема природний газ і сировину, а також на відсутність попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку України, який зазнав скорочення більш ніж втричі проти лютого цього року.

Негативно впливають на галузь і зовнішні чинники - значне падіння світових цін на чавун і сталь, скорочення попиту на металопродукцію та обсягів споживання залізорудної сировини через зменшення виробництва металопродукції на європейських підприємствах.

Однак навіть за таких умов "Метінвест" має намір зберігати колективи підприємств, залучивши співробітників до проведення ремонтних робіт та упорядкування території зі збереженням основного заробітку

"Навіть за цих часів соціальна відповідальність залишиться основою політики групи "Метінвест"... Група продовжить системно допомагати вимушеним переселенцям, жителям міст присутності та не зупинить своїх проєктів із підтримки ЗСУ, надаючи сотні тисяч найменувань військового спорядження", - йдеться у повідомленні.

При цьому там додають, що вирішити складну ситуацію з тенденцією до щомісячного погіршення та гарантувати виживання галузі, відновлення роботи підприємств та повернення спроможності галузі тримати економічний фронт може тільки регулятивна підтримка з боку держави.

"Насамперед йдеться про оптимізацію логістичної складової, а також інші регуляторні рішення, які допоможуть галузі залишитися на плаву. Розв'язання проблемних питань та підтримка з боку держави дадуть змогу продовжити забезпечувати десятки тисяч співробітників компанії і працівників підрядних організацій заробітною платою, а також продовжити програми системної допомоги обороноздатності України", - зазначають у "Метінвесті".

Зазначимо також, що ще у перші тижні війни група законсервувала частину виробничих потужностей на металургійних підприємствах Запоріжжя, натомість "Каметсталь" та криворізькі ГЗК продовжували роботу, як і раніше.