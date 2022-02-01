На ГОКах "Метинвеста" в Кривом Роге проходят обыски: компания заявила о необоснованном давлении

Группа "Метинвест" сообщает, что сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в сопровождении прокуратуры проводят обыски на ее горно-обогатительная предприятиях в Кривом Роге Днепропетровской области. Таких комбинатов, напомним, три - Северный, Центральный и Ингулецкий.

Отмечается, что следственные действия правоохранители проводят в рамках расследования якобы имеющих место налоговых нарушений, хотя в "Метинвесте" говорят, что их наличие не установлено и не подтверждено.

"Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур. Действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями. Обыски проводятся неправомерно... В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", - говорится в сообщении.

В компании утверждают, что в ходе обысков без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, а хозяйственная деятельность комбинатов частично парализована.

"Метинвест" заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами, в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств, а все документы, которые запрашиваются правоохранителями, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

"Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы "неправильно рассчитанных налоговых отчислений", что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом", - сказано в сообщении.

Компания заверяет, что ведет свою хоздеятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики.

В свою очередь БЭБ сообщает, что обыскивает предприятия, которые занижали рентную плату за пользование недрами. Отмечается, что такими действиями должностные лица компаний в период 2018-2020 годов осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Уголовное производство начато по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий. В БЭБ говорят, что эти факты подтверждаются соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных Государственной налоговой службой.

Детективы бюро проводят обыски в административных зданиях компаний. Проходит осмотр месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Также проводятся экспертизы.

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора во взаимодействии с СБУ. К их проведению также привлечены специалисты Национальной академии наук Украины, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз и геодезисты.

Отметим, что за шесть часов до сообщения об обысках "Метинвест" сообщил, что заплатил в 2021 году 52,7 млрд грн налогов, что оказалось в 2,4 больше, чем в 2020 году. В частности, уплаченная сумма налога на прибыль выросла более чем в 6 раз до 33 млрд грн.

Напомним также, что ранее с претензиями к себе по уплате обязательных платежей столкнулось крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины - "АрселорМиттал Кривой Рог": СБУ расследует дело о занижении комбинатом рентных платежей за пользование недрами на Валявкинском и Новокриворожском месторождениях железных руд.

В частности, в ноябре спецслужба провела обыск в доме одного из топ-менеджеров "АрселорМиттал Кривой Рог" по этому делу. Подозрение в итоге предъявили финансовому директору — главному бухгалтеру АМКР, которому вменяют служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов (часть 1 статьи 366 и часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса).

4 января по решению Шевченковского райсуда Киева были заблокированы все счета металлургического гиганта, однако 20 января он сообщил о разблокировке счета для выплат зарплаты и уплаты налогов.